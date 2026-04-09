エニマイくじに7月、「ちいかわ」が登場。その一部賞品が公開されました!

/

📢🍉エニマイくじ ちいかわ 賞品先行公開🍉

＼

.

2026年7月下旬頃に発売予定🎉

イラストに続いて、一部の賞品イメージも公開しました✨

.

夏を楽しみたくなる賞品がいっぱい💓

詳細や他アイテムは、続報をお待ちください!

(@anymyplayより引用)

エニマイくじ ちいかわ

今回のエニマイくじのテーマは、「ちいかわと夏の思い出」。スイカやひまわり、流しそうめんなど、ちいかわたちと夏のひとときを共有できちゃうような可愛いアイテムが登場するようです。

エニマイくじ ちいかわ「ジオラマフィギュア」

このほど公開された賞品は、ちいかわ、ハチワレ、ちいかぶ、うさぎがスイカを囲んだシーンを再現した「ジオラマフィギュア」、スイカやかき氷など夏のアイテムを手にした「ぬいぐるみ」(ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅう、ラッコ、シーサー、カニの全8種)。そして、スイカを手にしたちいかわ、ハチワレ、うさぎのフィギュアが可愛いラストワン賞「流しそうめん機」の3つです。どれもほっこり可愛くて、癒されますね。

エニマイくじ ちいかわ「ぬいぐるみ」

エニマイくじ ちいかわ「流しそうめん機」

SNSでは、「ちいかわのエニマイくじいつもクオリティ良すぎる」「めちゃんこ可愛い。欲しい」「全部めちゃくちゃ良いやん。。。全部当たり」「ジオラマフィギュア最高じゃん!!!! 散財不可避」「沼りそう」と話題に。まだ一部の賞品が公開されただけなのですが、みなさん、待ちきれないようです!

1回950.40円。7月下旬頃より、全国のセブン-イレブンにて発売予定となっています。さらにどんな賞品が登場するのか、続報が楽しみですね!

(C)nagano / chiikawa committee