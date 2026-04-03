金曜ロードショーにて5月、スタジオジブリ作品『耳をすませば』と『魔女の宅急便』が放送される。

5月1日放送『耳をすませば』

5月1日は、1995年公開、プロデュース／脚本・宮﨑駿、監督・近藤喜文の青春ラブストーリー『耳をすませば』。小説執筆に取り組む女の子とヴァイオリン職人を目指す男の子の甘酸っぱくてどこか懐かしいまっすぐな恋、そして将来への希望に満ちた物語となっている。

5月8日『魔女の宅急便』

5月8日は、宮﨑駿監督作品、13歳の新米魔女キキが、一人前になるために奮闘する『魔女の宅急便』。13歳の新米魔女キキは、黒猫のジジとともに故郷を離れ知らない街で1年間暮らすことに。パン屋さんの屋根裏部屋に住まわせてもらい、お店を手伝いながら、自分が唯一使える魔法であるほうきに乗って空を飛ぶ力を使い、「お届け屋さん」を始める。いろいろな経験をしながら、人々とのふれあいの中でキキが成長していく様子を描く。

(c)1995 Aoi Hiiragi, Shueisha/Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, NH

(c)1989 Eiko Kadono/Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, N