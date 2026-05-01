警戒心が薄く、人にすぐ懐いてしまう“仔犬”。その様子は見ているだけでとても可愛いですよね。しかし、今話題になっている仔犬が夢中になった相手は、なんと人ではなく……

訂正します

#良寛 さんではなく松尾芭蕉の銅像に一目惚れ、しっぽ強フリフリして、舐め(クンクン)回してました。周りに居た人を笑わせてました!

わんちゃん達いっぱい居たけど、銅像と遊んでたのはレンだけで、ちょっと恥ずかしかったです!

#ゴールデンレトリバー#ゴルパピ#松尾芭蕉

松尾芭蕉は銅像は惹きつける力があるんだと勉強になりまたした!

(@ren1124golden_gramより引用)

この動画を投稿したのは、愛犬・ゴールデンレトリバーのレンくん(生後5ヶ月・男の子)と暮らすInstagramユーザーの「レン(@ren1124golden_gram)」さん。

訪れた新潟県の「道の駅 越後出雲崎 天領の里」でレンくんが出会ったのは、松尾芭蕉の“銅像”でした。

しっぽをブンブン振りながらクンクンとご挨拶。まるで大好きな人に再会したかのような喜びようです。

飼い主さんに「人じゃないよ」と言われても一途に甘える姿は「前世の飼い主なのでは?」と思うほど……!

周りに他の犬もいたそうですが、銅像に夢中だったのはレンくんだけで、投稿主さんも少し恥ずかしくなってしまったとのこと。

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数61万回以上、3.2万件のいいねを記録(4月29日時点)。「人じゃないよに爆笑しました 可愛いワンちゃんですね」「もしかして前世の飼い主」「芭蕉さんも嬉しそうに見えるのは、私だけでしょうか?」「可愛いがすぎる」「よしよしと、動かぬ この手の歯がゆさよ」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

人が大好きで、見かけると撫でてもらえるまでその場を離れないというレンくん。キラキラと目を輝かせて人を見つめる表情からも、その愛嬌の良さが伝わってきます。

レン君について、投稿主さんに普段の様子をお聞きしてみると、「とにかく人が好き過ぎて、散歩に出掛けると人がいる場所から動こうとしないので、最終的には抱っこしちゃいます。家にいるときは家族の靴を集めて自分のお気に入りのソファーに持って行きます」とお話くださいました。

銅像にも全力で甘えるレンくん。その無邪気で可愛い姿に癒されましたね♪