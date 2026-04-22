犬は人の言葉がわからない? いいえ、ちゃんと聞いています。日々のやり取りで言葉を覚え、気になるワードにはしっかり反応するもの。どうやらこちらのワンちゃんにも“大好きな言葉”があるようです。

急にスイッチ入る

(@pug_musashi_634より引用)

「電話のふりして愛犬の好きな言葉言ってみた」という動画をInstagramに投稿したのは「パグのむさし(@pug_musashi_634)」さん。

飼い主さんが愛犬のむさし君(2歳・男の子)の隣で、電話をしている“フリ”を始めます。

「お店の予約取りたいんですけれども。大人2名とワンちゃん1匹いけますか。名前はむさしと申します」

この会話を隣で聞いているむさし君。

飼い主さんが続けて、「島忠に行こうと思いますので」と口にした瞬間!

むさし君の目が一気にキラキラし、「え!? 今“島忠”って言ったよね!?」と言わんばかりに飼い主さんを見つめます。

ちなみに「島忠」とは、ペット同伴で入店できるホームセンター。玩具やオヤツなどもそろう、ワンちゃんにとっても嬉しい場所です。

さらにむさし君は、「パパ」「ママ」「むさし」といったワードが出てくるたびに、首をかしげて話の内容を追っている様子。

そして「3人で島忠に伺います」と言うと、首の傾きが一際大きくなりました。

飼い主さんは「現地でクッキーを買おうと思ってますので」と電話を切り、「今から3人で島忠いく?」とむさし君に声をかけると、再び目を輝かせて飼い主さんを見つめます。

このわかりやすすぎるリアクション……可愛すぎます!!

こうしてむさし君は島忠へ。大好きな場所に連れて行ってもらい、お買い物を満喫したようです。

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数117万回以上、4万件のいいねを記録(4月21日時点)。「可愛すぎて声出ました(笑)」「島忠で表情スイッチ入るの可愛い〜」「めっちゃ聞いてる 可愛い〜むさしくん」「表情たまらんです」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

とても良いリアクションを見せてくれたむさし君について、投稿主さんにさらに詳しい話をお聞きしてみました。

── もともとむさし君は島忠が好きなのでしょうか？島忠ではどんな様子なのでしょう?

島忠が大好きです。島忠では店内用の専用カートに乗せると嬉しくてずっと尻尾を振ってニコニコしています。島忠のスタッフさんに可愛いと声をかけてもらうときも嬉しそうにしています。島忠に行った際はおやつやおもちゃを買って帰ります。

── 普段のご様子や性格、可愛らしいなと思うところなどを教えていただけますか?

普段はすごく甘えん坊です。いつもパパかママにべったりくっついて過ごしてます。週末はパパとママ3人でお散歩に行くのですが、パパママを交互に見上げて歩いているのがとても可愛くて愛おしいです。

パパとママにべったりの甘えん坊だというむさし君。とても愛らしい表情に虜になっちゃいますね♪