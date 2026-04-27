暑さが本格化してくると、首元をひんやり冷やしてくれるネッククーラーが大活躍。とっても便利なアイテムですが、壊れてしまったとき、どう処分すればいいのか迷うことはありませんか?

そんな中、“ゴミ清掃芸人”ことマシンガンズ滝沢さんが投稿した“ごみトリビア”が、大きな反響を呼んでいます。

【今日のごみトリビア】

暑い時期になるとネッククーラーが壊れてプラ資源に出されますが、可燃ごみ(地域により不燃)でお願いします。理由は中身が液体で純粋なプラではないからです。万が一、壊れても中身を水道に流すと、PCMタイプは固まるので詰まる原因になるので、そのまま捨ててください!

(@takizawa0914より引用)

ネッククーラーを可燃ごみで出していいとは……正直びっくりした人も多いはず。しかも、中身を水道に流すのもNG。液体が漏れ出したらシンクに走りたくなっちゃいますが、可燃のゴミ箱に走るか、新聞紙などに出した方が良さそうですね。

この投稿に、SNSでは「知らなかった。危ない!」「中身を水道に流しちゃいけない 結構盲点かも。壊れた時に液体が漏れてキッチンとかへダッシュしちゃいそう」「なるほどー。こういう情報、助かる」「そうか、個体と液体を行ったり来たりするから下手な捨て方をしたら不味いのですね。気を付けなきゃ」「勉強になりました。プラ資源だと思って出しちゃうところでした…」など、驚きと感謝の声が続々寄せられています。

便利なアイテムですが、処分方法を誤るとトラブルの原因に。みなさんも、どうか気を付けてくださいね。なお、基本的には“可燃ごみ”として扱われるケースが多いものの、地域によっては違う場合も。夏を迎える前に、地域のルールを確認してみてはいかがでしょうか?