ヤクルトの池山隆寛監督が、YouTubeチャンネル『イガちゃんねる 〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜』で公開された動画「【独占対談】絶好調! セ・リーグ首位の池山監督を直撃! 『バントしない』『8番投手』『3番捕手』勝ってる理由はどこに!?」に出演。バントの優先順位を下げている理由を語った。

池山隆寛監督

バントの少なさは監督のイメージ通り?

村上宗隆がメジャーへ移籍した直後のシーズンながら、山野太一や新助っ人のキハダら新戦力が台頭し、下馬評を大きく覆しているヤクルト。

その快進撃の中でも特に異彩を放っているのが、犠打(バント)の少なさだ。五十嵐氏が「今年は本当にバントが少ないっていうところは、監督の中でイメージしていた?」と尋ねると、池山監督は「キャンプ中から『練習の優先順位は打つ、バスター、バントにしてください』って。だからバントの優先順位は投手でも最後になってるはず」と、投手であってもバントの優先順位を下げるよう、明確な指令を出していたことを明かした。

五十嵐氏からの「『ここはバントしないか?』っていう場面での監督の迷いはもうないんですか?」との問いにも、池山監督は「迷いはないっすね」と即答。続けて「自分の中で2択だと思っていて、打つかバントってなった時に、バントも簡単そうで難しいですから。結局打つのも難しいのにバントも難しいのなら、どこか1 個削ってあげればそっちで十分でしょうっていうところでバントを削ってるだけなんで」と説明した。

さらに池山監督は、「ここで 1 点取ったら勝ちっていうシチュエーションであればバントを使うんだけど、そのシチュエーションがまだ来ないし」と補足。「まず同点っていうか、追い越せるなら追い越すのが、池山野球でいいのかなと思ってる」と、同点狙いではなく常に勝ち越しを狙うアグレッシブなスタイルを明かすと、これには五十嵐氏も深く感銘を受けた様子だった。