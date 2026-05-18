元プロ野球選手で野球解説者の五十嵐亮太氏が、YouTubeチャンネル『イガちゃんねる 〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜』で公開された動画「【独占対談】絶好調! セ・リーグ首位の池山監督を直撃! 『バントしない』『8番投手』『3番捕手』勝ってる理由はどこに!?」に出演。ヤクルト・池山隆寛監督が自己分析する自身の監督像に深く感銘を受ける一幕があった。

池山隆寛監督

「監督でその言葉を聞くのは正直初めて」

今シーズン、主砲の村上宗隆がメジャー移籍したものの、山野太一や新助っ人のキハダら新戦力の台頭により、下馬評を大きく覆す進撃を見せているヤクルト。

対談の中で、五十嵐氏が「他の監督をちょっと意識してるとか、良かったなとかイメージしてることとかってあったんですか?」と問いかけると、池山監督は「頭の中ではいいとこ取りをしてるつもりなんだけど」と前置きした上で、「僕が監督になった時に思ったことは、もう自分の野球人生の中で集大成だと思っていて。で、野球って、どこからスタートしましたかと問うと、やっぱり子供の頃から大好きで、楽しいものだと思ってる野球がここまで来てるわけよね」と、プロ野球の指揮官という重責を担う今も、根底にあるのは幼少期から変わらない純粋な野球愛であると明かした。

この言葉に五十嵐氏が「今でもですか?」と驚くと、池山監督は「今でもよね」と即答。「だからそれが僕の表現だったり表情だったり(に現れる)と思うし、それが監督像になってると思う」と続け、野球を愛する心が自然と自身の振る舞いや監督としてのスタイルを形作っていると自己分析した。

五十嵐氏は「現役時代にそれは聞いたことあるんです。『せっかく好きなことやってるんだから、みんな楽しんで行こうよ』って。でも監督でその言葉を聞くのは正直初めてで」と驚きを隠せない様子だったが、「それがコーチであったり選手に伝わってるから、今のチームの明るさが出てるのかなというふうに思うんですよね」と納得していた。