ツンとくるわさびの風味と濃厚なビーフのうま味の組み合わせがクセになる「わさビーフ」。山芳製菓では、わさビーフファンの方をはじめ、多くの人にじゃがいもの収穫体験やポテトチップスについて学ぶことのできる場として、「わさビーフ農場」を運営しています。

おはビーフ🐮🥔

わさビーフ農場の看板設置の為、茨城県にあるじゃがいも畑🥔に来ました!無事設置完了し、今年もこの季節がやってきたな!と身が引き締まる思いです🐮!

(@yamayoshiseikaより引用)

わさビーフ、美味しいですよね。半分食べよ～、って思って袋をあけるのに、毎回全部食べ切ってしまうのは筆者だけではないはず。手が止まらなくなっちゃうんですよね。

そんなポテチの原材料となるじゃがいもは、春に種芋を植え付け、夏に収獲。わさビーフ農園では、今年も3月下旬に種芋の植え付けが完了。すでに芽が生えて順調に生育しているのだとか。そして、夏の収穫体験会に向けて、このほど看板も設置。まだ芽が出たばかりですが、すでに収獲への気合十分。意気込みが感じられます!

このニュースに、多くのわさビーフファンが反応。「なにこの夢みたいな畑」「看板! 見たことあります♪」「ん!茨城にじゃがいも畑あるの? この看板見に行きたいなぁ」「わさビーフの聖地巡礼地か…」「おはビーフです 楽しみですね」といった反応が。

まさに、わさビーフファンにとってここは聖地。行ったことがある人もない人も、今夏の収穫体験会に参加してみては?