今年も春の訪れとともに、北アルプスを貫く山岳観光ルート「立山黒部アルペンルート」が全線開通しました。
⛰️立山黒部⛰️
アルペンルート
🌟全線開通🌟
.
本日よりいよいよ🎊
2026年シーズン、スターーート!
今年もどうぞよろしくお願いします!
.
雪の大谷は…12mでした❄️❄️
(@tateyamakurobe_より引用)
春の風物詩「雪の大谷」、今年も圧巻ですね。全線開通の知らせに、SNSでは開通を喜ぶフォロワーから多くの反応が寄せられています。
「うおおー!えぐい!なんてえぐい高さなんや!」
「今年も始まったなぁ また行きたいなぁ」
「いよいよやねぇ」
「今年も立山入るよぉ〜! いつもの宿予約済み」
「雪壁の本場はやっぱすげーっすな」
見ごろは例年5月下旬頃まで。もちろん、見どころは「雪の大谷」だけではありません。ロープウェイから眺める雪原、みくりが池、大観峰など満載です。雲の上のホテルに泊まるのもいいですよね。雪山が春と溶け合う絶景を観に、みなさんも足を運んでみてはいかがでしょうか?
⛰️立山黒部⛰️— 【公式】立山黒部アルペンルート (@tateyamakurobe_) April 14, 2026
アルペンルート
🌟全線開通🌟
本日よりいよいよ🎊
2026年シーズン、スターーート！
今年もどうぞよろしくお願いします！
雪の大谷は…12mでした❄️❄️ pic.twitter.com/OGrbxxCVT1