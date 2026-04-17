今年も春の訪れとともに、北アルプスを貫く山岳観光ルート「立山黒部アルペンルート」が全線開通しました。

⛰️立山黒部⛰️

アルペンルート

🌟全線開通🌟

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本日よりいよいよ🎊

2026年シーズン、スターーート!

今年もどうぞよろしくお願いします!

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雪の大谷は…12mでした❄️❄️

(@tateyamakurobe_より引用)

春の風物詩「雪の大谷」、今年も圧巻ですね。全線開通の知らせに、SNSでは開通を喜ぶフォロワーから多くの反応が寄せられています。

「うおおー!えぐい!なんてえぐい高さなんや!」

「今年も始まったなぁ また行きたいなぁ」

「いよいよやねぇ」

「今年も立山入るよぉ〜! いつもの宿予約済み」

「雪壁の本場はやっぱすげーっすな」

見ごろは例年5月下旬頃まで。もちろん、見どころは「雪の大谷」だけではありません。ロープウェイから眺める雪原、みくりが池、大観峰など満載です。雲の上のホテルに泊まるのもいいですよね。雪山が春と溶け合う絶景を観に、みなさんも足を運んでみてはいかがでしょうか?