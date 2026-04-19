ジャルパックでは、北海道を、自由かつおトクに満喫できるJALダイナミックパッケージの人気商品「北海道をあそぼう!～リゾート&温泉～」を販売している。

「北海道をあそぼう!～リゾート&温泉～」は、雄大な自然や爽やかな気候が魅力の夏の北海道を、自由かつおトクに満喫することができる人気のプラン。

2026年度の目玉は、本プラン宿泊者だけが予約できる「限定ホテルディナー」。一般販売のない特別メニューで、価格はスペシャル期間限定の特別価格。肩肘張らずに、心ゆくまで贅沢なひとときを堪能することができる。

また、旅をより豊かに、より深く愉しむための「おトクなオプション」も充実している。例えば、人気の「旭山動物園」の入園券が、通常1,000円のところ500円に。通常6,000円の「知床五湖一周ツアー」が半額の3,000円で予約できるなど、「北海道をあそぼう!」の利用者限定で、人気の絶景スポットや、土地の恵みを感じるご当地グルメをおトクな価格で予約可能に。限られた時間の中で、北の大地の持つ計りしれない魅力を、余すことなく堪能することができる。

なお、1回の旅行につき一人1メニュー1回限りの利用となり、予約者本人のみの利用に限る。また、メニューにより設定期間が異なる場合や設定除外日があるため、詳細は専用サイトにて確認のこと。

※画像は全てイメージ。