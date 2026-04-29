2026年4月の新作5品まとめ(4月28日発売予定)

本記事ではミニストップで4月28日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、コーヒーやチョコを使ったスイーツを中心に、サンドイッチやおにぎり、寿司などの軽食もそろった、バラエティ豊かなラインナップで商品が登場しています。

ミニストップ2026年4月の新商品まとめ

本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情報をご紹介。家でゆったり過ごしながら味わいたい手軽なメニューなど、さまざまな商品がラインナップしています。

「しっとりコーヒーロールケーキ」(170.64円)

価格 : 170.64円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

しっとりと焼き上げたスポンジで、コーヒークリームを巻き込んだ「しっとりコーヒーロールケーキ」(170.64円)は、コーヒークリームには、コロンビア産のコーヒーを使用しています。

「チョコがけチュロッキー」(149.04円)

価格 : 149.04円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

グレーズとチョコをかけた「チョコがけチュロッキー」(149.04円)は、さっくりとした食感が楽しめます。

「ボリュームハムたまごサンド」(429.84円)

価格 : 429.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

「ボリュームハムたまごサンド」(429.84円)は、ハムとゆでたまご、たまごサラダを組み合わせた、ボリュームのあるサンドイッチです。

「えんがわ押寿司5貫」(537.84円)

価格 : 537.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により発売日が異なり、取扱いのない場合もあるとのこと

脂がのった濃厚な味わいのえんがわを使用した「えんがわ押寿司5貫」(537.84円)は、爽やかな香りとさっぱりとした酸味が特徴の柚子をトッピングしています。

「ねぎとろ&とろたく10巻」(537.84円)

価格 : 537.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

ねぎとろの味わいをしっかりと味わえる、食べ応え十分な「ねぎとろ&とろたく10巻」(537.84円)は、ねぎとろ中巻6巻と、とろたく中巻4巻を盛り込んでいます。

まとめ

4月28日発売の新商品は、コーヒーの風味が楽しめる「ロールケーキ」や、チョコの甘さが広がる「チュロッキー」などのスイーツ、ボリューム満点の「ハムたまごサンド」、手軽に楽しめるお寿司「えんがわ押寿司」「ねぎとろ&とろたく巻」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用