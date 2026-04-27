本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。

今週は、キーマカレーを包んだおむすびや、ガーリック風味のボリューミーなパスタなど、注目の商品が目白押しです!

2026年4月・5月の新商品5品まとめ(4月28日5月4日)

「枝豆ごはんとちらし寿司の幕の内」(699円)

価格 : 699円

販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国、九州

枝豆ごはんとちらし寿司を組み合わせ、おかずに鶏の照り焼きや肉じゃがなどを盛り付けた彩り豊かなお弁当です。

「スパイスキーマカレーおむすび」(159円)

価格 : 159円

販売地域 : 北海道、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、北陸、岐阜県、愛知県、三重県、近畿、島根県、広島県、山口県、九州

パセリを混ぜ込んだターメリックライスに、程良い酸味とスパイス感を味わえるキーマカレーを中具に入れたおむすびです。

「もちもち食感お好み焼きパン」(213円)

価格 : 213円

販売地域 : 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

キャベツと天かすを合わせたもちもち食感の生地に、マヨソースを絡めた焼きそばを包み、表面にソース、鰹節、あおさを盛りつけた見た目もまるでお好み焼きのような仕立て。

「お好みおかず弁当」(537円)

価格 : 537円

販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄

人気のおかずを盛り付けた定番の幕の内弁当です。

「ガーリックトマトソースの大盛パスタ」(561円)

価格 : 561円

販売地域 : 東北、関東、新潟県、北陸、東海、近畿

にんにくを効かせたトマトソースに、ガーリックフレークとチーズをのせたパスタです。

※4月29日以降順次発売

まとめ

彩豊かなおかずを盛り付けた「枝豆ごはんとちらし寿司の幕の内」や、人気のおかずを楽しめる「お好みおかず弁当」は、ランチタイムにぴったりの一品。「ガーリックトマトソースの大盛パスタ」は、ボリューム満点で満足感たっぷりです。

そのほか、キーマカレーを片手で味わえる「スパイスキーマカレーおむすび」や、まるでお好み焼きのような「もちもち食感お好み焼きパン」など、さまざまな商品が発売されているので、ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね。

※画像は公式ホームページより引用