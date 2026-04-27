今週から、いよいよ5月に突入します。ゴールデンウイークの連休を前に、いろいろな計画を立てている人も多いかもしれませんね。

この時期は体が暑さに慣れる、いわゆる「暑熱順化」がうまくいかないこともあります。もし喉の渇きを感じたらすぐに水分補給をするなど、体調管理もしっかり行いたいものです。

2026年4月・5月の新商品5選まとめ(4月28日〜5月4日)

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。旨辛ソースを絡めたトッポギ入りのタッカルビ丼、鶏だしスープで味わうぶっかけタイプの冷し麺、厚切りハムカツ&マカロニのサラダ、中心に4種のチーズをブレンドした中華まん、満足感のある味わいのたべる牧場パフェシリーズのプリン味など、個性豊かな新メニューが登場しています。

「旨辛チーズタッカルビ丼（トッポギ入り）」(698円)

価格 : 698円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

※九州地方は宮崎県・鹿児島県での取り扱いです。

鶏肉にコチュジャンや唐辛子の辛さとおろしりんごなどの甘さを加えた旨辛ソースを絡めたタッカルビ。お肉と一緒にトッポギと野菜の異なる食感が楽しめます。温めて溶けたチーズを絡めて味わってください。なお九州地方は、宮崎県・鹿児島県での取り扱いです。

「鶏だしスープの冷しぶっかけ素麺」(498円)

価格 : 498円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国

のどごしの良いそうめんに鶏の旨みがきいた鶏だしスープを合わせた、ぶっかけタイプの冷し麺。具材として、わかめ、きゅうり、蒸し鶏、錦糸たまご、カニカマをトッピングしています。

「厚切りハムカツ&マカロニサラダ」(298円)

価格 : 298円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

食べやすい大きさの厚切りハムカツとコンソメなどの旨みが特徴のマカロニサラダ。おかずやおつまみとしておすすめの1品です。

「4種のチーズ肉まん」(198円)

価格 : 198円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

中心は4種のチーズをブレンドし、旨みのある味わいの中華まん。2つの部位の豚肉を使用し具材感を出しています。シンプルな味付けだからこそひきたつ、チーズと肉のおいしさを楽しめます。

［数量限定］

「赤城 たべる牧場パフェプリン」(480円)

価格 : 480円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

たべる牧場パフェシリーズのプリン味。ミルクアイスと、プリンを混ぜ込んだプリンアイスに、ほろ苦いカラメルソースを組み合わせ、満足感のある味わいに仕上げました。

［ファミリーマート限定・数量限定］

まとめ

4月28日発売の新商品は、温めて溶けたチーズを絡めて味わう「旨辛チーズタッカルビ丼（トッポギ入り）」、のどごしの良いそうめんに鶏の旨みがきいた鶏だしスープを合わせた「鶏だしスープの冷しぶっかけ素麺」、おかずやおつまみとして重宝な「厚切りハムカツ&マカロニサラダ」など、個性豊かなメニューが登場。

また小腹が空いたときに嬉しい、チーズと肉のおいしさを楽しめる「4種のチーズ肉まん」や、蒸し暑い日に味わいたいファミマ限定「赤城 たべる牧場パフェプリン」も要注目のアイテムです。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用