【4月28日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介

2026年4月の新商品5品まとめ(4月28日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、あつあつで食べられるホットスナックメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。

ローソン2026年4月の新商品まとめ

これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「よくばりセットメシ ガーリックライス&ペペロンチーノ」(743円)

価格 : 743円

エネルギー : 777kcal

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ガーリックライスとペペロンチーノのご飯と麺がひとつで2度美味しい、ボリューム満点の洋食セットメニューが登場です。 ガーリックの香ばしい風味とピリ辛のペペロンチーノが一度に楽しめるこちら。 ニンニクのパンチが効いた、ガッツリとお腹を満たしたい時に最適な満足感あふれる一品に仕上がっています。

「特盛! 冷し肉そば」(646円)

価格 : 646円

エネルギー : 614kcal

※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

のど越しと香りの良いそばに、甘辛く味付けした豚肉をたっぷりとトッピングしたボリューム満点の「特盛! 冷し肉そば」が登場。特盛サイズならではの圧倒的な食べ応えが魅力の一品。さっぱりとしながらもスタミナのつく一杯を存分に楽しめます。

「香りとのど越し 冷しとろろそば」(559円)

価格 : 559円

エネルギー : 323kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

国産の粘り良いとろろを使用し、だしとそばに徹底的にこだわった「香りとのど越し 冷しとろろそば」が登場です。ツルッとしたのど越しの良いそばに、とろろのコクとだしの旨みが絶妙に絡み合います。

「香りとのど越し 冷しそば&いなり」(697円)

価格 : 697円

エネルギー : 471kcal

※九州・沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

のど越しと香りの良いそばに、いなり寿司3つを合わせた食べ応えあるセットが登場しました。そばの爽やかさと、甘辛く煮たお揚げのいなり寿司という王道の組み合わせが抜群な和風セットになっています。

「サクッと! からあげクン」(298円)

価格 : 298円

エネルギー : 271kcal

※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと

※熱量は参照値とのこと

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※外国産小麦を使用しています

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

人気のホットスナックから、衣の食感にこだわった「サクッと! からあげクン」が登場です。 その名の通り、外はサクッと香ばしく、なかはジューシーに仕上げた、おやつやおつまみにも最適な一品になります。

まとめ

4月28日発売の新商品は、「よくばりセットメシ ガーリックライス&ペペロンチーノ」や「特盛! 冷し肉そば」、「サクッと! からあげクン」などがラインナップ。 気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用