ファミリーマートは4月28日、プライベートブランド「ファミマル」から、バリスタ粕谷哲氏と共同開発したチルドカップコーヒー「カフェインレス カフェラテ」(228円)を全国のファミリーマートで発売する。

同社と粕谷哲氏は、2020年2月からタッグを組み、「FAMIMA CAFÉ」のカウンターコーヒーを共同開発している。今回、粕谷氏と共同開発したカフェインレスタイプのカフェラテを、チルドカップで発売する。

使用する豆はコロンビア産を100%使用し、しっかりコーヒーを感じられる味わいに仕上げた。また、化学薬品を使わず水だけでカフェインを除去し抽出するマウンテンウォーター製法を採用。カフェイン以外の旨味成分は豆に戻す特殊な工程により、コーヒー本来の香りや味わいが損なわれにくいだけでなく、カフェインが気になる人や、妊娠中・授乳中の人も安心して楽しめる。

「私がチルド商品に関わるようになった2022年から、カフェインレスの商品を作りたいと考え続けてきました。それがようやく形となり、日本中の皆さまにお届けできることを大変嬉しく思っています。カフェインレスは、美味しさに制限があると思われがちですが、この商品は決してそのようなことはありません。味にも一切妥協せず、しっかりと美味しいカフェラテに仕上げています。カフェインが苦手な方や控えたい方にも、きっとご満足いただけると自信を持っています。ぜひ一度お試しください」(粕谷哲氏)