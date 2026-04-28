ABEMAのニュース番組『ABEMAエンタメ』の密着企画「NO MAKE」で、六星占術で一世を風靡した細木数子さんの後継者であり、娘の細木かおりの“イマ”に独占密着した。

  • 「NO MAKE」場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    「NO MAKE」場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

細木数子さんが養子縁組を決断した理由

自身が家族を持てなかったという後悔から、姪であったかおりに目をかけ、中学生の時にお見合いをさせていたという数子さん。かおりさんが19歳で結婚し、3人の子宝に恵まれた後、80歳で引退を決意した数子さんから後継者として指名された。

養子縁組で姪から娘になった経緯について、かおりは「基本的に細木数子は1人。自分が亡くなって墓も建ててもらえない。家族もいない中でこの世を去るのは嫌というのが一番」「どれだけ金があっても、地位があっても買えるものではない。それを最後まで願っていたと思う」と回顧。

「お金で買えないものがあるっていうことはずっと言われてきた。人の心もそうだし、そういうものが人生において一番大事なんだって……」と、数子さんが養子縁組を決断した理由を明かした。

晩年の数子さんについても、「行きたいとこない? やりたいことない?」と尋ねた際、「『行きたいとこ行ったし、やりたいことともやったし、欲しいものも買ったし、何よりあんたたちがもいる』と言っていた」と振り返り、「やっぱり一番は家族。子どもが大好きな人だった」と数子さんとの思い出を振り返った。

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細木数子さんが姪と養子縁組をした理由「基本的に細木数子は1人」「自分が…」　姪から娘になった細木かおりが語る
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