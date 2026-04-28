「背徳感が最高なの!」元日向坂46佐々木久美が告白…機内で“10時間”も夢中になったこととは

「全部観ずにネジ外すの」日向坂46の元キャプテンでタレントの佐々木久美が、飛行機内での“過ごし方”を明かした――。

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「久美さんがハマってるなら、大丈夫だって思いました(笑)」

21日深夜のニッポン放送『松田好花のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)にゲスト出演した佐々木。後輩の松田は、「8年くらい一緒に活動させていただいて。グループ時代はメンバーだからひんぱんに会うんですけど。卒業してからは、同じ事務所とはいえ、なかなか会う機会がない」と話し、「今日お会いしてゆっくり話せるのは久しぶりで。とってもワクワクしてます」と久々の再会に歓喜した。

そんな2人は、“広告ゲーム”の話題で大盛り上がり。実は、2人とも、広告で流れてくるゲームアプリにドハマりしているようで、「ネジ外しゲームわかります?」「私、大好き!」と話が止まらず。「広告で出てきたゲームはとりあえずインストールしちゃう」という佐々木が、「私、本当にクソゲーに何日費やしたんだろうっていうぐらい」と明かすと、松田は、「はじめて出会った! うれしい～!」「久美さんがハマってるなら、大丈夫だって思いました(笑)」と返した。

また、佐々木は、「1番いいのが飛行機。ヨーロッパって、14時間ぐらいあんのね。10時間ぐらいネジ外してた(笑)」と暴露。続けて、「1つポイントがあって……」と前置きしながら、「iPadも携帯も容量いっぱい映画をダウンロードして行くの。それを全部観ないでネジやるっていうのが……。もう背徳感が最高なの!」「飛行機でやってる映画も全部チェックするの。“これ観よう”って。それを全部観ずにネジ外すの」と熱弁し、松田は大爆笑していた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。

【編集部MEMO】
松田好花は、2024年4月から木曜日の『オールナイトニッポンX(クロス)』を担当し、2025年12月にはパシフィコ横浜で番組イベントを開催。2026年4月から『オールナイトニッポン0(ZERO)』火曜パーソナリティを務め、「以前、土曜日に月一回『オールナイトニッポン0(ZERO)』を半年間(2023年10月～2024年3月)担当させていただいていたので、その時以来の深夜3時からのラジオになりますが、日向坂46を卒業して、いろんな新しい変化も生まれてくると思うので、私自身も楽しみにしていますし、リスナーの皆様にもそれも含めて楽しんでいただければと思います!」とコメントを寄せていた。

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