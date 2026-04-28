SANKYOは、2026年5月2日(土)に行われる「WBC世界バンタム級タイトルマッチ」へ出場予定の、井岡一翔選手に協賛することを発表した。

プロボクシング世界4階級制覇王者・井岡一翔選手が、日本人男子初の5階級制覇を目指して、WBC世界バンタム級チャンピオンの井上拓真選手に挑む。当日は、「WBC世界バンタム級タイトルマッチ」「世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチ」を含む全7試合が開催されるが、SANKYOは、5階級制覇に挑戦する井岡一翔選手を応援する。

■開催概要

【試合名】

WBC世界バンタム級タイトルマッチ

【出場選手】

世界4階級制覇王者

井岡一翔(志成)

VS

WBC世界バンタム級チャンピオン

井上拓真(大橋)

■大会詳細

【大会名】NTTドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥 vs 中谷潤人

【会場】東京ドーム

【開催日時】2026年5月2日(土) 開場 12:30／開演 15:00(予定)

■PPV配信

【配信日時】2026年5月2日(土)14:30(予定)～

【チケット情報】特設サイトにて。

※「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」契約者は追加料金なしで視聴可能。

■ライブビューイング

【開催日時】2026年5月2日(土)18:30上映開始(予定)

【チケット情報】特設サイトにて。

そのほか各詳細は公式サイトにて。