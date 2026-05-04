HARKA、待望の新EP『FIRST FLEX』を配信開始　MIKADO、ENELも客演参加

「ラップスタア誕生」での躍進と、アルバム『GUNSO LYFE STYLE』のバイラルヒットを経て、和歌山シーンの最注目株として勢いを加速させるラッパーHARKAが、新作EP『FIRST FLEX』を5月4日にリリースした。盟友MIKADOとENELが客演に名を連ねている。

全6曲で構成される本作のプロデュースには、Homunculu$、Vetteboy、VLOT、Juneという、現行シーンの第一線で活動する4名の気鋭プロデューサーが集結。緩急自在なビートを縦横に乗りこなしながら、HARKAがこれまで歩んできたストリートでの軌跡と、これから掴みにいく野望を率直にスピットする。タイトル通り「FLEX」を主題に据えた、彼自身の現在地を刻み込む一作だ。

6曲それぞれが異なる表情を見せる中、多彩なビートに対して見せる繊細かつスキルフルなアプローチには、アーティストとしての確かな成長が宿る。さらに客演には、前作『GUNSO LYFE STYLE』でも共演し、共に和歌山の最前線を走る盟友MIKADOとENELの2名が参加。盤石のマイクリレーが、本作の熱量を一段押し上げている。

和歌山のルーキーから、全国区のトップランナーへ──。HARKAの「進化」を確かに刻む新作EP『FIRST FLEX』。彼が鳴らす最新の和歌山サウンドを、全国のヘッズに直接届ける一枚となった。

HARKA

New EP『FIRST FLEX』

配信中

配信リンク：https://linkco.re/etnxq4Z6

【トラックリスト】

1. FLEX STRAW (prod. Homunculu$)

2. 大富豪 feat. ENEL, MIKADO (prod. Vetteboy)

3. 金魚 (prod. Homunculu$)

4. Rotation (prod. VLOT)

5. No sugar (prod. June)

6. I WAS PLAYING (prod. Homunculu$)

HARKA（はるか）

2003年、和歌山県和歌山市生まれ。電子音などのニューサウンドに乗せた甲高い声で新たなメロディを紡ぎ、リスナーを魅了する。2023年10月リリースのEP『RaVe』収録曲「母似 feat. 7」が話題を呼び、YouTubeのMV再生回数は現在21万回を突破。これを契機に、2024年に2nd EP『Floor 2 Stage』、2025年1月には3rd EP『641-0001-5』をリリースし、活発な活動を見せた。同年6月には「1drop (feat. ENEL)」を、10月にはMIKADO、ENELらとともにアルバム『GUNSO LYFE STYLE』をリリースし、大きな話題を呼んだ。今年はAbema発のラップオーディション番組「ラップスタア誕生」にも出場。数多くのアーティストを輩出する街・和歌山から、また一人新たなスターが誕生した。