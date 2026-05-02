TOOBOE、ツアーファイナルで語った「すべてが引き金になって新しいステージに上がってる」

音楽クリエイター、johnによるソロプロジェクト、TOOBOEがメジャー2ndフルアルバム『EVER GREEN』を引っ提げた「TOOBOE ONE MAN TOUR 2026〜銃爪は視線〜」ツアーファイナルをZepp DiverCityで開催した。

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『EVER GREEN』の実質1曲目「epsilon」でライブをスタート。中毒性の高いメロディとバンドアンサンブルによって一気にオーディエンスを引き込んだ。「ミラクルジュース」でマイクをフロアに向け、早速シンガロングを巻き起こし、「咆哮」へ。バンドメンバーを指揮者のような仕草で束ねるjohn。「我々のライブは自由ですから」と伝えて、「優しい瞳」、「ここが地獄じゃあるまいし」、「きれぇごと」と『EVER GREEN』に収録された長きにわたって色褪せないであろう輝きを宿した楽曲を続けた。

青い照明がうっすらと光る中、ピアノの音が響いた。「Nýx」だ。本作についてjohnは「音数が少なく、メロや声の良さの良し悪しがモロに出てきちゃって言い訳ができない曲。そういう曲にチャレンジできるかどうか、作る時にとても緊張した」と話していたが、ゆらゆらと照明が揺れる中、雄弁な歌声を繊細に紡ぎ、〈二人 二度と 言葉に出来やしない 心の音や 呼吸を 愛すべきとして何が足りないんだろう〉と歌った後、少し頭を垂らした。歌い手としての成長を見せつけるが、余韻をかき消すように、すぐに「ブルーマンデー」へ移行した。

「ここでスペシャルゲストをお呼びしたいと思います！」と言って紫 今を呼び込んだ。もちろんパフォーマンスするのは「jewel feat.紫 今」だ。お立ち台の上で、妖艶な動きをしながら、変化自在の歌でぐいぐいオーディエンスを引き込む紫 今。下手から上手へ移動し、johnと位置を変え、コンテンポラリーなダンスをしたかと思ったら、ステージ中央へ。johnに近づき、歌を交わし合う。ハンドクラップの中、johnが「皆さんここから盛り上がっていけますか!? 素敵な歌声でしたね」とスペシャルゲストを讃えて、アニメ「勇者のクズ」のオープニング主題歌の「GUN POWDER」へ。1フレーズ歌ってフロアにマイクを向け、シンガロングを促した。ライブを想定して作った曲だけに、大いに盛り上がった。

「”銃爪は視線”というツアータイトルは『GUN POWDER』を作った頃に決めた。『勇者のクズ』の主人公があまり好きじゃない仕事をやりながら友達とカードゲームをしているが、とある人物との出会いでストーリーが展開していく。それを銃爪に例えた」と明かしたjohn。さらに、「僕が皆さんに向ける視線、言葉。そして、皆さんが僕に向ける視線、言葉。それがちょっとしたきっかけになればいいと思ってます」と話した後、「ライブってあっという間なんです。でも、意外と覚えてるもので、一日一日しっかり記憶に残るので、お互い良い日にしましょう」と口にし、照れ笑いを浮かべた。

サイレン音が響く中、「思えば、この1曲が引き金となって今日があるのかもしれません」と言って演奏されたのはメジャーデビュー曲「心臓」。johnだけでなく、サポートギター＆ベースもお立ち台に立ち、近距離からオーディエンスへぶっといビートが貫くバンドアンサンブルを放った。「紫」に続いて、「痛いの痛いの飛んでいけ」で場内はさらにひとつに。演奏を止め、〈バイバイじゃあね またいつか どっかで見かけて〉とアカペラで歌うjohnに喝采が贈られた。

「すべてが引き金になって新しいステージに上がってるつもりです。今年の目標は”頑張らない”。ライブの回数を絞る代わりに1個1個ちゃんと人が来てくれてて思い出になるように。たくさんリリースするより、1個1個音楽の歴史に残るつもりで、1個1個に注力する年だなと。皆さんも根詰めずに。情報がいっぱいの時代ですから、追いかけていてもしょうがない。自分の好きなことだけをやるのがいい。1個や2個のエンタメをよりどころに一日一日頑張っていただければと」と、オーディエンスと同じ目線に立ち続けるjohnらしいMCをした。

「次の曲も僕にとってとても大事な曲です」と紹介したのは「あなたはかいぶつ」。『EVER GREEN』の軸になっているのはアコギを起点に制作した楽曲だが、その始まりを担ったのが「あなたはかいぶつ」だ。本作の手ごたえが、トレンドを意識するのではなく、長く愛される楽曲を収めるアルバム『EVER GREEN』のイメージを生むこととなった。珠玉のメロディでオーディエンスを酔わせ、「皆さん歌えますか？」と呼びかけると、シンガロングが巻き起こった。

アンコールは胡弓を導入した躍動感にあふれるバラード「追憶」からスタート。続いて「まるで亡霊」を演奏した後、「全４回のツアーでしたが、終わってしまいますね。もうネタバレ解禁ですが、Xのトレンドに上がらなくても全然大丈夫です。いつかオーバーグラウンドになることを夢見てます」と言ってから、麻雀好きがきっかけで担当することになった「熱闘Mリーグ」のエンディングテーマ曲であり、リリースされたばかりの「BAP」について話し始めた。

「自分の手元に並んだ牌からいらないものを捨てて山から取る麻雀は人生に近い。人生は選択の連続で、麻雀みたいに捨ててうまくいったこともあれば、捨てなきゃ良かったと思うこともある。麻雀は配られた牌がどんなに悪くても良い状態に持っていくゲームで、それも人生に似ている。皆さんの応援歌になったらいいなと思って書いた曲」だと説明し、スリリングなナンバー「BAP」で新たなTOOBOEの魅力を開陳した。

もちろんこの曲をやらないわけにはいかない。最後の今日は代表曲「錠剤」。フロアで一斉に拳が上がり、コール＆レスポンスが生まれた。フロアにマイクを向けると〈もう一度考えておくれ 強くなりたいと思え 支配を取っ払って自由になろうぜ〉というオーディエンスの歌が響き渡った。本日最大の盛り上がりを刻んだ後、8月21日にLINE CUBE SHIBUYAでのワンマンライブ「ONE MAN LIVE 2026 ”LOVE”」を開催することをキービジュアルのイラストと共に発表。「愛とはいかに歪なものかを説いてきた私なのでハートもLOVEという文字も左手で書きました」と、次なるワンマンライブの内容を示唆し、終演を迎えた。