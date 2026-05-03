Dannie Mayが新曲配信リリース決定、渋谷を巡る「ある予告」も

Dannie Mayが、5月13日に新曲「ネガティヴジャンキー」を配信リリースすることを発表した。

3rdアルバム『MERAKI』のリード曲「未完成婚姻論」は、日本・韓国のSpotifyバイラルチャートで同時にトップ10入り。MVは100万回再生から200万回再生まで僅か12日で到達するなど、バンド史上最大瞬間風速のヒットを記録中のDannie May。

その勢いのまま投下される本作「ネガティヴジャンキー」は、ライブでの熱狂を最大化するDannie May渾身のフェスチューン。スカを感じさせるアップテンポなリズムに、きらびやかなブラスが重なり、ライブフロアの高揚感を一気に引き上げる。「数%の胸騒ぎ」という印象的なフレーズから幕を開け、強烈なフックが連鎖する楽曲は聴く者を否応なく巻き込んでいく。

なお、5月3日に出演したJAPAN JAM 2026 ステージ上で、ボーカル・マサが「明日から、渋谷に行くと何かあるかもしれない」という意味深なMCを残し、会場をどよめかせた。詳細は後日続報を予定している。

＜リリース情報＞

Dannie May

配信Single「ネガティヴジャンキー」

2026年5月13日（水）リリース

https://dannie.lnk.to/NegativeJunkie

＜ライブ情報＞

Dannie May TOUR 2026「YOKAI」

10月3日（土）名古屋 CLUB QUATTRO

10月4日（日）大阪 BIGCAT

10月9日（金）Zepp DiverCity

チケット

Official HP二次先行

2026/4/17（金）21:00～2026/5/18（月）23:59

https://w.pia.jp/t/danniemay-tour26/

公式サイト https://danniemay.com/