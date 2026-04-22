全国46都道府県にパチンコホールを展開するダイナムは、2026年5月2日(土)と3日(日)に開催される「推しパチの日・推しスロの日」(通称「推しの日」)に、全国388店舗すべてで参加。この2日間は、各店舗に「お試しプレイ」コーナーを設置し、お金を使わずにパチンコ・パチスロの楽しさを体験することができる。

日本生産性本部が発行する「レジャー白書2025」によると、現在のパチンコ・パチスロの参加人口は約690万人、参加率は7.1％に留まっている。また、「ギャンブル」や「依存」といったネガティブなイメージから、「よくわからない」と感じる人も少なくない。ダイナムは、全国展開する強みを活かし、「推しの日」を通じて、これまでパチンコ・パチスロに触れたことのない人々に、その楽しさや店舗の雰囲気を体験してほしいと考えており、これによって、多くの人に興味・関心を持たせ、理解を深める機会となることを目指すとしている。

「お試しプレイ」コーナーは各店舗に複数台を用意し、パチンコ・パチスロ未経験者でも楽しめるようスタッフが遊び方を丁寧に案内。また、限定賞品として人気アニメ作品などとコラボした賞品も用意され、パチンコ・パチスロのファンだけでなく、コンテンツのファンにも楽しめる企画となるので、家族や友人と一緒に、または、一人でも、ぜひ気軽に参加してみよう。「推しパチの日・推しスロの日」の詳細は公式サイトにて。

【ご注意事項】

・限定賞品は、通常遊技で獲得した玉・メダルとの交換。「お試しプレイ」では交換できない。

・18歳未満、高校生の入場はお断り。

・「お試しプレイ」の対象機種や設置台数などの詳細は、各店舗のホームページにて。