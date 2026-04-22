「パチンコに興味はあるけれど難しそう」「好きなアニメがパチスロが気になっているけど遊び方わからない」という初心者でも安心してお試しプレイが楽しめる「推しパチの日・推しスロの日」プロジェクト。パチンコ・パチスロの“推し活”を楽しむ本プロジェクトでは、2026年5月2日(土)・5月3日(日)にプレテストを実施する。

今回、「推しパチの日・推しスロの日」プレテストにあわせて、こりゃめでてーな・伊藤こう大と、ピスタチオ伊地知が楽しく教える「はじめてのパチンコ体験会」が、2026年5月3日(日)にサンシャインKYORAKU平針(愛知県名古屋市)にて開催される。

先生役を務める芸人がパチンコの仕組みやプレイ方法まで、わかりやすく楽しくレクチャーし、実際ホール内で無料の「お試しプレイ」も体験できる。プレイ中も芸人がやさしくサポートするので、「はじめてのパチンコ」をぜひこの機会に体験してみよう。当日は、参加者と芸人の記念撮影も予定されている。

■「はじめてのパチンコ体験会」イベント概要

出演者：こりゃめでてーな・伊藤こう大、ピスタチオ伊地知

イベント実施日：2026年5月3日(日)／【第一部】13:00〜15:00／【第二部】16:00〜18:00

定員：各16名を予定

場所：サンシャインKYORAKU平針(愛知県名古屋市天白区平針1丁目2210)

主催：京楽産業．

企画・運営：KYORAKU吉本．ホールディングス

参加の申し込みは特設サイトにて。参加費は無料。

「はじめてのパチンコ体験会」 実施イメージ

写真は2023年8月に京楽産業・上野ショールームほかにて開催された時のもの。