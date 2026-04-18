サミーネットワークスは、2026年4月13日(月)より、ECサイト「GAPOLIモール」において、パチンコ・パチスロのキャラクターファンに向けた新規店舗『ぱちキャラ！ベース』(運営：大宏)をオープンした。

「GAPOLIモール(ガポリモール)」は「GAPOLI」のゲームで貯めたコインが100コイン=1円として商品を値引き購入できる次世代ショッピングサイト。

同社は、日本全国のパチンコ・パチスロ店のためのキャラクターグッズ「パチキャラグッズ」のメーカー。パチキャラを愛するファンのため、菓子・飲料などをはじめ、ぬいぐるみなどの雑貨に至るまで、日々商品の充実をはかり、役に立てるよう心がけているという。

■ぱちキャラ！ベースOPEN記念キャンペーン

“GAPOLIモール”での新規出店を記念して、「ぱちキャラ！ベース」にて取り扱うグッズの詰め合わせセットが抽選で5名に当たるキャンペーンが実施されている。

＜応募方法＞

1. ぱちキャラ！ベース公式X(＠basepachiga)とGAPOLI公式X(＠GAPOLI_official)をフォロー

2.「本キャンペーン」ポストをリポスト

＜開催期間＞

2026年4月13日(月)～4月26日(日)

取扱商品ピックアップ

■海物語 クジラッキーぬいぐるみ

大好評！！クジラッキーぬいぐるみ！

販売価格：3,960円(税込)

■ぱちキャラ！ガジェットステッカー(番長＆吉宗)

人気キャラ集結！毎日使うガジェットを自分好みにカスタマイズできる注目のアイテム！

販売価格：各440円(税込)

■ぱちどーる ゆるぜうす

多くのファンを魅了し続けるパチンコ・パチスロのキャラクターを、全高12cmの手のひらサイズで立体化した「ぱちどーる」は、キャラクターの特徴をしっかりと再現しつつ、キャラクターの持つぬくもりを感じるように仕上げたコレクション性の高いフィギュア。

販売価格：4,400円(税込)