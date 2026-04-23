「めっちゃかわいかった」「最高すぎる」「個性あふれる演技力」――静岡・山梨エリアで放映がスタートした新TVCMを観た視聴者から、そんな声がXで上がった。CMで主人公を演じているのが、タレントの西東しおりだ。

2025年10月に「齋藤栞」から「西東しおり」に改名

静岡・山梨・長野・愛知でパチンコホール展開するABC。同社による「すぐそこにあるワクワク」シリーズの続編として制作された今回のCMは、仕事終わりや同僚との何気ない会話といった“日常の延長線”を描いたストーリーだ。パチンコホールへと自然に足が向かう流れを、全4パターンで表現している。

「アフター5編」「笑顔編」「押し活編」「アクション編」と、それぞれ異なるシチュエーションを描きながらも、共通しているのは“無理のない日常感”。その中心で、西東が等身大の女性像を演じている。

アイドル活動を経て現在は俳優として活動し、TikTokでは約42万人のフォロワーを持つ西東。マカロニえんぴつ「然らば」のMVに出演したことでも注目を集め、2025年10月には「齋藤栞」から「西東しおり」に改名したことを報告していた。

今回のCMで印象的なのが、「笑顔編」で見せる表情の変化だ。職場ではややぎこちない笑顔を浮かべていた主人公が、ホールでは思わず表情を緩める――そのコントラストが、さりげなく描かれている。

早速CMをチェックした視聴者からは、Xで「“笑顔“編が好きです」「素のしおりんっポイ」「アイドルの時よりも更に表現力も増して」「この押し!お祈り可愛過ぎた」「『お疲れさま～』の言い方めっちゃ可愛かった」「今後のご活躍も楽しみにしてます」といった感想や期待の声が寄せられ、西東は感謝の言葉を伝えながら、「たくさんの方に届きますように」と願いを込めていた。