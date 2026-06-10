乃木坂46賀喜遥香 同期の“バディ"遠藤さくらに感謝「さくちゃんがいてくれたから頑張ってこられた」

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。6月4日（木）の放送では、5月19日（火）～5月21日（木）におこなわれたライブ「乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE」（以下、バスラ）の振り返り授業をお届け！ 本記事では、バスラで披露した楽曲「Monopoly」と「I see...」について語った模様を紹介します。＜リスナーからのメッセージ＞「僕は、バスラ1日目と2日目に行きました。僕のなかで、1日目の一番好きだったのは“バディ”がテーマの『Monopoly』です。遥香先生の『いつもありがとう』から始まり、遥香先生と遠藤さくら先生のバディ感や絆を感じることができ、大好きな曲を現地で見られたことが思い出です！2日目の一番好きなところは、『I see...』です。“ファン”がテーマのところで、『I see...』から始まり、ファンのコールがすごくて“東京ドームが揺れている！”と思いました。2日間で聴きたい曲や遥香先生の煽りを聞くことができて、とても楽しかったです」（大分県 21歳）賀喜：14回目を迎えた今回のバスラは、楽曲をテーマ別にくくり、6期生ちゃんたちがストーリーテラーとして進行を務めてくれて、曲を披露していく構成だったんですよ。そのテーマが乃木坂46を構成する要素ということで、1日目は「乃木坂46と衣装」「乃木坂46とアンダー」「乃木坂46とバディ」「乃木坂46とテンション」というテーマで、2日目は「乃木坂46とダンス」「乃木坂46と歌声」「乃木坂46とかわいさ」「乃木坂46とファン」というところに焦点を当てて、曲を披露させていただきました。だから、1日目は先輩方のオリジナルの衣装を着させていただいて披露したり、乃木坂46のアンダーの歴史をなぞるようなテーマのブロックがあったりしました。バディはダブルセンターですね。乃木坂46には何曲かあるんですよ。センターって1人で立つことが多いんですけど、「Monopoly」では、私とさくちゃん（遠藤さくら）がダブルセンターを務めていて、それも乃木坂46を語るうえで欠かせない要素で……私も先輩方のダブルセンターがすごく好きだったから、まさか自分ができると思っていなかったところもあるんですけど。私がここまで乃木坂46を頑張ってこられたのは、間違いなくさくちゃんがいてくれたからだし、バスラのリハの期間中も、毎日と言っていいぐらいさくちゃんとしゃべって、立ち位置が隣になることも多いし、支え合ってきたなって思いながらやらせていただいて。しかも、このバディブロックでは、センターの2人だけオリジナルの衣装を着るっていう演出があって、私は「Monopoly」のMVで着たオレンジのベストと青のワンピースみたいな衣装でパフォーマンスしました。そんなことは初めてだったんですよ。歌番組の衣装とか、「Monopoly」だけでもたくさん衣装を作っていただいてありがたいんですけど、MV衣装ってライブで着ることがなかなかないので、めっちゃうれしかったです！賀喜：「I see...」は、2日目の「乃木坂46とファン」というテーマのところで披露させていただいたんですけど、乃木坂46がライブをするにあたって、ファンの皆さんの存在は欠かせないというか、コールをやってくださるから、めちゃくちゃ元気をもらえるんですよ。特に「I see...」は、皆さんがいっぱい声を出してくださるのもめっちゃうれしかったし、私たちも思いました「東京ドームが揺れている！」って（笑）。リリースされた当初は「I see...」がこんなに愛される曲になると思いもしなかったというか、「4期生、頑張るぞ！」っていうくらいの気持ちだったから、こんなにライブで盛り上がる曲になってくれて、うれしいなって思います。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info