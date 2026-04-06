サントリーが「オールフリー」ブランドリニューアル・新商品説明会を開催し、ノンアルコールビールテイスト飲料「オールフリー」の新製品「オールフリー〈エールテイスト〉」を発表。4月28日(火)より全国販売を開始する。

当日は合わせて現在放送中の新CM発表会も行われ、新CMに出演する松山ケンイチさんと白石聖さんが来場。トークセッションでは、お笑いコンビ・なすなかにしをMCに、テーマごとのフリートークなどを繰り広げた。

進化する「オールフリー」

サントリーが2010年に世界初の「アルコール度数ゼロ」「カロリーゼロ」「糖質ゼロ」のノンアルコールビールテイスト飲料として発売を開始した「オールフリー」。2019年にはブランド初の機能性表示食品「からだを想うオールフリー」、2025年にはサワーテイストの「オールフリークリア」が加わるなどし、これまでにシリーズ累計販売本数は40億本を突破している。

今年2月には、「オールフリー」と「オールフリー クリア」がリニューアルされ、パッケージデザインや飲料を一新した。

「オールフリー」は、缶全体を活用した斬新なデザインを変更するとともに、躍動感のある新ロゴを採用。味わいも濃縮麦芽の配合を変更することで、ビールらしい複雑な味わいをより高めつつも、すっきりとした飲み口へと進化した。

一方、「オールフリー クリア」は「オールフリー スパークリング」へと名称を変更し、パッケージを直感的に味わいやフレーバーを伝達する爽快感あふれるデザインとした。

味わいについても、「オールフリー スパークリング〈レモン&ライム〉」と「オールフリー スパークリング〈ブラッドオレンジ〉」は、原料配合や製造工程に工夫を施し、爽快感とドリンカビリティを向上。

また、4月7日(火)よりシリーズに加わる「オールフリー スパークリング〈マスカット・オブ・アレキサンドリア〉」は、マスカット果汁と白ワインの脱アルコールエキスを使用。華やかで爽やかな香りと複雑な余韻が楽しめる一本に仕上げている。

香りにこだわって開発した新しいオールフリーが登場

そんな「オールフリー」シリーズに、4月28日(火)より新たに加わるのが「オールフリー〈エールテイスト〉」だ。

この新商品について、未来創造本部ノンアル部長の福本匡志さんは、「ビールテイストの満足感を底上げする香りにこだわったノンアルコール飲料として開発した」と話す。

開発においては、これまでサントリーがビールづくりで培ってきた麦汁製造技術と、エールビール開発で得られた知見をフル活用して、香りを徹底的に追求したという。

実際に試飲をしてみたところ、含んだ瞬間にフルーティーで芳醇な香りが鼻腔へと駆け抜け、口の中にはビールらしい苦みを伴う複雑かつ豊かな味わいが広がる。そうかと思えば、後口はすっきり軽やかで、飲み込んだ後には芳醇な味わいがスッと消え、わずかに残る余韻が楽しめる程度だった。

「オールフリー〈エールテイスト〉」の登場によって、バリエーションが少なく、物足りなく感じられてきたノンアルコール飲料に選ぶ楽しさを提供していきたいとした福本さん。

今後もお客様ニーズにしっかりと寄り添いながらラインアップを拡充し、市場の拡大に積極的にチャレンジしていく方針を掲げ、「2026年は前年比117%の伸長を目標とし、2030年には売り上げ700億円、市場シェアで言えば50%を目指していきます」と宣言した。

松山ケンイチ&白石聖が新生オールフリーを試飲!感想は?

新CM発表会には、まず新CMに出演する松山ケンイチさんと白石聖さんが登場。

新CM同様にソファーに乗って登場した松山さん

松山さんが出演した新CMは、実際にソファーごとクレーンで吊り上げて撮影を行ったそうで、「ドローンではなくカメラマンも一緒に飛んで撮影しましたが、いろんな方向からカメラマンがビュンビュン飛んでくるというのはなかなかない経験で、すっごく面白かったです」と回想した。

その後、トークセッションのMCを担当するお笑いコンビのなすなかにしの2人も登壇すると、それぞれが「オールフリー」と「オールフリー〈エールテイスト〉」を手に取ってさっそく乾杯へ。

「オールフリー」を飲んだ松山さんは、「撮影中に飲んだオールフリーもめちゃくちゃおいしかったですが、今飲んでもやっぱりめちゃくちゃおいしいです。リニューアルで味が少し変わっているのがわかりますし、心が開放された感じがします」とコメント。

一方、白石さんは「オールフリー〈エールテイスト〉」の味わいを、「本当にフルーティーで、飲んだ瞬間にいい香りが鼻から抜けていきます。その感じが、すごく開放的な気分にさせてくれる」と表現していた。