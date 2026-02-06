ビデオリサーチは、25年12月度のテレビ番組「ポスト数」ランキング(12月1日～28日)をまとめた。1位は、12月21日に放送されたABCテレビ・テレビ朝日系バラエティ特番『M-1グランプリ2025』で、ポスト数は約47万2千件に上った。

2位に2倍以上の差をつけ圧倒

このランキングは、X(Twitter)のポストを解析し、コンテンツの“視聴質”を表すサービスであるビデオリサーチの「Buzzビューーン!」を使用して作成したもの。

『M-1グランプリ2025』では、最終決戦のたくろうの漫才が終わったシーンで毎分ポスト数が最も盛り上がっており、 たくろうの優勝を確信する声が多く見受けられた。2位に2倍以上の差をつけて圧倒した。

『Mステ』『FNS歌謡祭』…年末音楽特番が上位に

2位は、テレビ朝日系音楽特番『ミュージックステーションSUPER LIVE 2025』で、ポスト数は約22万5千件。King ＆ PrinceとSixTONESによる嵐の「One Love」歌唱や、SixTONESの「Stargaze」歌唱シーンで毎分ポスト数が盛り上がった。特に、SixTONESの「Stargaze」では、アカペラから始まる演出への投稿が目立った。

3位は、フジテレビ系音楽特番『2025FNS歌謡祭 第1夜]』で、約20万5千件。Snow Manの「カリスマックス」歌唱シーンで毎分ポスト数が突出し、マッサマンや子犬のラフくんといったフジテレビにまつわる衣装での披露に、盛り上がった。

25年12月度テレビ番組ポスト数ランキング