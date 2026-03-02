JR東海は2日、吉本興業と連携し、新生活にともない上京する人を応援する特別列車「ファイト! エクスプレス ～上京芸人と笑って出発～」を4月9日に運行すると発表した。

活動拠点を東京へ移すよしもと芸人とともに東京へ向かう特別な新幹線を運行

東海道新幹線を号車単位で貸し切る「貸切車両パッケージ」を活用し、今春から東京へ活動拠点を移すよしもと芸人とともに東京へ向かう特別な新幹線を運行。車内で上京にちなんだお笑い企画や写真撮影など行うほか、新大阪駅のホームで駅長・駅係員による見送りも行う。

4月9日10時頃に新大阪駅を発車し、12時30分頃に東京駅に到着する行程で運行予定。「M-1グランプリ 2025」王者のたくろうをはじめ、ツートライブ、カベポスターなど、よしもと芸人数組が乗車する。旅行代金は1人2万4,000円。3月2日17時から3月23日23時59分まで、JTBの申込みサイトで先着販売される。

あわせて、今年上京して新生活を始める人を対象に、10人を同列車に無料招待。応募期間は3月2日17時から3月9日23時59分までとされ、よしもと公式「FANY ID」から応募できる。詳細は「よしもとライブ」応募ページで案内される。

「M-1グランプリ 2025」王者のたくろうをはじめ、よしもと芸人数組が乗車

特別列車の運行にあたり、たくろうのきむらバンドさんは「当日は、新幹線の中を全力で盛り上げて、『え、もう着いたん?』と驚いてもらえるよう頑張ります!」、赤木裕さんは「僕らと一緒に、明るく楽しく上京しましょう!」とコメントを寄せている。