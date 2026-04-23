またまた“マツケン”とハローキティのコラボが実現。今度は「キラキラかわいい」デザインで、プライズに登場です!

松平健さんとハローキティがスペシャルコラボ!

「マツケンサンバ×ハローキティ」のプライズが登場するよ☆

キラキラかわいいデザインで、持っているだけで気分が上がっちゃう♡

みんなで一緒にビバ!サンバ♪

全国のアミューズメント施設に4月4週～順次投入予定!



(@sanrio_newsより引用)

まずは4月の第4週。GWのはじまりに「スパンコールクッション型マスコット」が登場。15cm四方という大きさで、デザインはもちろん、四方を囲うスパンコールがド派手で眩しい! ボールチェーン付きなので、通勤・通学バッグに付けて歩けば注目の的に。朝から気分も上がること間違いありません!

続いて5月下旬には、全長約16cmのマツケンの顔圧がすごい「グリッターパスケース」が登場。マツケン衣装を身にまとったキティちゃんver.もラインアップされています。どちらもインパクト抜群で、こちらも通勤・通学バッグに付けるのがおすすめ。

そして6月には、40㎝四方の大きな「スパンコールクッション」が登場。表にはサンバを踊るマツケンとキティちゃんがデザインされており、背面はなんと、スパンコール生地。キラキラ眩しいやら、キュンキュン可愛いやらで、見ているだけで気分がアガります!

SNSで紹介されると、「ほしい!スパンコール!!!笑」「グリッターパスケースほちい」「スペシャルすぎんよ〜」といった声や、異色のコラボについて「ちょっと待ってw 腹筋がw」「もはや“上様にリボン”に違和感がないwww」「殿ご乱心やん」といったツッコミも。派手かわいさ全開で、なんだかご利益もありそうなコラボグッズ。ぜひ手に入れたいですね。

みなさんも、お近くのアミューズメント施設でレッツ ビバ!サンバ♪