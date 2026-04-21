東宝は、昨年11月の「ゴジラ・フェス 2025」にて情報解禁された「GODZILLA・SANRIO CHARACTERS」のキャラクターが「2026年サンリオキャラクター大賞」パートナー部門にエントリーされたことを4月21日に発表した。

マイスウィートピアノも加わったコラボビジュアル公開!

ゴジラ公式Xにて、「GODZILLA・SANRIO CHARAaCTERS」のシークレットキャラクターとして最後に登場した＜マイスウィートピアノ＞も加わったコラボビジュアルも同日公開。現在開催中の「2026年サンリオキャラクター大賞」にもエントリーしている。

また、今回のコラボデザインのグッズも発売が決定。情報は順次特設サイトやゴジラ公式Xにて公開する。

「GODZILLA・SANRIO CHARACTERS」とは

サンリオキャラクターズが、ゴジラの着ぐるみ姿に！

みんなちょっぴり大きくなった気分？

最初はびっくりしたけど、着ているうちに

ゴジラのこともっと知りたくなっちゃったみたい！

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