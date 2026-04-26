昨年12月に発売されたサンリオキャラクターズの食玩「サンリオキャラクターズ パッケージチャーム&チョコボーロ」が、5月に再登場! SNSでは歓喜の声があがっています。

「サンリオキャラクターズ パッケージチャーム&チョコボーロ」

の再販が5月に発売決定❤️楽しみに待っててね✨

https://bandai.co.jp/candy/products/2026/4570117925429265.html

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(@candytoy_cより引用)

こちらが、今回再販が発表された、いちごチョコがけのボーロ(18g)付きの食玩「サンリオキャラクターズ パッケージチャーム&チョコボーロ」のチャームです。流行りのボンドロのようにぷっくりしていて、とっても可愛いですね。

ラインアップは、「ハローキティ」「シナモロール」「マイメロディ」「クロミ」「ポムポムプリン」「ポチャッコ」「ハンギョドン」「バッドばつ丸」「ウィッシュミーメル」に、シークレットを加えた全10種。ボールチェーンが付いているので、バッグなどに付けて一緒にお出かけできちゃうのが嬉しいポイント。

このニュースに、SNSでは「うわー!!かわいい!!」「再販してくれるなんて本当に嬉しい」「すごいたのしみ!!」「絶対次こそゲットするよ〜」「推しが出ますように」と歓喜の声が。前回推しをゲットできなかった人にとっては、チャンス到来。5月の発売が楽しみですね。

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