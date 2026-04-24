ゆるっとまったり可愛いお文具さんたちが、サンリオキャラクターズ風のビジュになって登場。かわいい同士のコラボが話題となっています。

ドン･キホーテ&アピタ限定!

「サンリオキャラクターズ×お文具といっしょ」のアパレルと雑貨が登場♪

サンリオキャラクターになりきったお文具さんたちがかわいい♡

お気に入りのペアを見つけてGETしてね☆

4/25(土)～順次発売!

https://sanrio.lnky.jp/VwO3ktZ

(@sanrio_newsより引用)

サンリオとお文具さんを掛け合わせると、めちゃくちゃほのぼのした癒しのキャラが誕生するんですね(笑)。

登場するキャラクターは、お文具さんが「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」「シナモロール」「ポチャッコ」になりきり。プリンさんは当然のごとく「ポムポムプリン」に、猫さんが「タキシードサム」に、名も無き者が「バッドばつ丸」に、子猫さんが「ハンギョドン」に、そしてゼリーさんが「ぐでたま」になりきっています。どのペアも可愛いですね。

ラインナップは、これからの季節にぴったりな「半袖Tシャツ」と「総柄Tシャツ」(各2,199円、サイズはM/L)。また、「ぬいぐるみクリップ(2個セット)」(1,979円)や「ぬいぐるみチャーム」(2,199円)も用意されています。

SNSで紹介されると、「推しと推しがコラボしてる(泣)」「お文具さんとコラボはかわいすぎるて!!!!!!サムかわいい、、Tシャツほしい」「ぐでたまとゼリーさんもうほぼ一緒で好き」「お文具ぽちゃ可愛すぎて滅」「こんなんドンキに迎えに行かなきゃじゃん」「아니 당장 일본 가야돼;;(いや、今すぐ日本行かなきゃ)」と話題に。どちらのファンにとってもたまらないコラボですよね。

発売日は4月25日。ドン･キホーテ&アピタ限定商品となっていますので、この機会をお見逃しなく!