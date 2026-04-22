ファミリーマートは4月24日、heart relationが運営するビューティブランド「Her lip to BEAUTY(ハーリップトゥビューティ)」との初のコラボレーション商品を全国のファミリーマートで順次発売する。

「Her lip to」は、小嶋陽菜氏が設立し、プロデューサーをつとめるライフスタイルブランド。そのビューティラインにあたるHer lip to BEAUTYは、Self Care＝Self Loveをテーマに、高いクオリティと日常に彩りを添える香りで多くの支持を得ている。

今回、香水で人気の高い3種類の香り(ヌードパール(NUDE PEARL)、ローズブランシュ(ROSE BLANCHE)、アーリーモーニング(EARLY MORNING))をボディミストとして商品化し、ファミリーマート限定で発売する。加水分解シルク、加水分解コラーゲン、ヒアルロン酸Naの3種の美容成分を配合し、香りを楽しみながら外出先でも気軽に保湿ケアが可能。持ち運びやすいサイズ感で、リフレッシュしたいシーンなど、日常のさまざまな場面で気軽に香りを楽しめる。

「Her lip to BEAUTYで人気の香りが"ボディミスト"として全国のファミリーマートに登場します。ミニサイズなのでシーンや気分に合わせて香りを楽しんだり、初めてブランドに触れてくださる方は、この機会にぜひHer lip to BEAUTYの香りを体験していただけると嬉しいです」(小嶋陽菜氏)

「HLTボディミスト - ヌードパール -」(1,705円)

「HLTボディミスト - ヌードパール -」(1,705円)は、可憐なティーローズやキャラメルにスパイスやハーブをプラスした、奥行きのあるフローラルアンバーの香り。

「HLTボディミスト - ローズブランシュ -」(1,705円)

「HLTボディミスト - ローズブランシュ -」(1,705円)は、3種のローズの華やかで芳醇な甘さにラベンダーの瑞々しさが混じり合うフローラルムスクの香り。

「HLTボディミスト - アーリーモーニング -」(1,705円)

「HLTボディミスト - アーリーモーニング -」(1,705円)は、ホワイトミュゲとカシュメランの優雅な印象をフレッシュなサボンがクリーンに包み込むホワイトフローラルの香り。