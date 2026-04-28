「18年後はみんなと……」お笑いタレントの有吉弘行が、子供たちが自立したあとの“夢”を語った――。

有吉弘行

「俺も、子供がそうなるまでは18年ぐらいですか…」

第2子が生まれたことを今年2月に明かし、現在、2児のパパとして奮闘中の有吉。19日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)で、最近、土田晃之やダチョウ俱楽部・肥後克広らと会ったと明かしつつ、「土田さんが、もう1番下の子も大学に入ったりとかして。いわゆる、子育ては終わった。だから、“めっちゃ楽しい!”って言ってた」と回想。続けて、「聞いてて、めっちゃいいなぁって思った」と本音をもらし、「まあ、俺も、子供がそうなるまでは18年ぐらいですか……」と吐露した。

「18年後は、みんなとゴルフでもはじめたいね」とウキウキで話す有吉だったが、アシスタントのタイムマシーン3号・関太に、「そのとき、いくつぐらいですか?」とツッコまれ、「70歳かな?」と吐露。同番組の放送作家やディレクターたちと、「20年後にみんなでゴルフ場に行きたいな～」と声を弾ませるも、関は、「まあ、そうですね……」「いや、そのときには……。まあ、みんなでそろいましょう」とモゴモゴ口ごもり、「何それ!? もう死んでるみたいなツッコミはなんだ!」と笑いながら指摘していた。