「これ40年前やで……?」お笑いコンビ・千原兄弟の千原ジュニアが、SF映画の名作に感嘆の声を上げた――。

千原ジュニア

観てない名作が多すぎる理由とは

2日に更新されたYouTubeチャンネル『千原ジュニアYouTube』で、「観てない名作だらけ。観てないのが多すぎる」と語った千原。タイムトラベルを描いた1985年公開の『バック・トゥ・ザ・フューチャー』を挙げ、「観てないことに、意思はない」「名作を毛嫌いしてるわけでもない」としつつ、「テレビで映画を観たないねん。それが俺、皆無やから。それで観てないのよ」とこれまで鑑賞しなかった理由を説明。そのため、『ハリー・ポッター』や『パイレーツ・オブ・カリビアン』などの人気作も、「観てない」と打ち明けた。

そこで、千原は、「ちょっと緊張するな～。あまりにもいいって聞くから。“あれにすべてが入ってる”とか言う人いるやん」とドキドキしながら、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』を初鑑賞。観終わると、「そらみんな言うわ。すごいね。これ40年前やで?」と感嘆し、「手数がめちゃめちゃ多いな。細かいのからボケから。密度すごいね。はぁ～すごいね」と“すごい”を連発。「(公開当時は)中1ぐらいか……。これ観てたら、俺の未来、引きこもってなかったかも」「これを普通の人は何回も観てんねやな。いや～面白かったなぁ。もうちょっと早く観といたらよかった」とすっかり心をつかまれた様子だった。

視聴者からは、「一番好きな映画です!」「バック・トゥ・ザ・フューチャーを初見で見れるって羨ましい」「2、3も見て欲しい」「記憶消して観たい映画ナンバーワン」「何回見ても新しい発見があるくらい、細かいところまで作りこまれている名作」「まだ見た事ない人が羨ましいぐらい神作品」「楽しんでもらえて良かった」「今見ても面白いのがまたすごい」となど、多数の反響が寄せられている。