控え室の隣にあった『説明会会場』の貼り紙。気になってメーカー名を調べたカズレーザーが見つけた“ある商品の正体”とは。

カズレーザー

貸し会議室で行われていた説明会

YouTubeチャンネル『カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】』で公開された動画「【詐欺】ロケ先で遭遇したスピリチュアルな説明会#337」にて、ある雑居ビルの中にあるスタジオで収録を行った際、「控え室がその下の階の貸し会議室みたいなところだった」と切り出したカズレーザー(メイプル超合金)。

「集合時間より10分くらい先に入ったのかな?」と記憶をたどりつつ、「楽屋になってる貸し会議室に入ろうとしたら、隣の貸し会議室に『説明会会場』って紙が貼ってあったんですよ。なんだ? と思って見たら、何らかの商品の体験会・説明会みたいな。商品を作ってるメーカーさんの名前があって。俺、そういうの調べるの好きなんで、何の説明会なんだ? と思って、書いてあるメーカー名を調べたら、団体のホームページが出てきて。その説明会で扱ってる商品が機械、デバイスなんですけど、『その機械を身体に1分間当てるだけでガンが治る』っていうデバイスの説明会だったんですよ」と、松陰寺太勇(ぺこぱ)に伝えた。

これに松陰寺が「なんかちょっと匂うな……大丈夫か?」と眉をひそめると、カズレーザーは「夢がありますよね」「1分間でガンが治る?」と皮肉めいた表情で話し、これには松陰寺も「素直やな」「悪い顔してるな」とツッコミ。さらに、カズレーザーは「で、いろいろ調べて、いろんな理論が書いてあるんですよ」「すごいんですって。本当にありとあらゆる悩みが治る」「項目いっぱいあって全部これで治る」「すげえじゃんって言って」と補足し、「それが本体価格1台50万円で買えるんですって」と自身が調べた詳細を話した。

ここまでの話を聞いた松陰寺が「はっきり言うわ。詐欺!」とズバッと言うと、カズレーザーは「いや、まあまあ。それは何とも言ってないです」と制しつつ、「どっちと捉えてもらってもいいです。すごいなと思ったんです」「で、その説明会にめっちゃ人来てた」「それが怖くて」「会議室自体はそんなに広くないですけど、10人以上は来てたんじゃないかな」と説明。

また、松陰寺が「モノは見た?」と尋ねると、カズレーザーは「実際には見てないです。チラッと見たら、向こうの奴と目があって、これで『カズレーザーも興味を示した』みたいなことを言われたら、ヘドが出るじゃないですか」「もちろん俺は大嫌いだし、本当に駆逐されたらいいと思うし、作ってる奴らは何らかの方法でバチ……とは言わないけど、不幸になってほしいと俺は思う」と本音を吐露する。

そして、購入者で苦情を入れる人がどのくらいいるのかという点に触れつつ、「もう1個重要なのは、本当にガンで治りようのない状態の人が、最後の駆け込み寺としてそこに行ったら」「文句言う前に亡くなっちゃったら(そのメーカーは)丸儲けだろうなって」と言い、「結局文句出ないから成立しちゃってるものに、外部から『やめろ』って言うのめっちゃむずいんですよね」とこぼしていた。