「俺、昔、格闘技やってて」——この一言、ちょっとイヤじゃない? という問いに、カズレーザーが自身の経験をもとに分析。その心理を冷静に言語化した。

メイプル超合金のカズレーザー

「俺、昔、格闘技やってて」と言う理由を分析

YouTubeチャンネル『カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】』で公開された動画「【ちょっと嫌】格闘技経験者って〇〇ですよね?! ＃321」にて、松陰寺太勇(ぺこぱ)が「俺はちょっと正直イヤだなと思っちゃう」と切り出し、「『俺、昔、格闘技やってて』って言う人、ちょっとイヤじゃない?」と質問。

カズレーザーが「え、なんでですか?」と共感できないでいると、松陰寺は「初対面の人もいるなかで、いろいろ話のとっかかりを探すやんか。その時に『俺、昔、格闘技やってて。今はケガしちゃってやってないんだけど』っていう。本人はホンマにやってたと思うし、なんの悪意もないと思うんだけど、格闘技をやってない人からすると、『あ、この人ケンカ強いんだ……』って。イヤやなと思っちゃうだよね」と説明した。

さらに、松陰寺が「格闘技はしっかりとしたスポーツやで? なんだけど、『昔、格闘技をやってて』と言われると、『この人ケンカ強いし、何かあったときに強くいけない人なんだな』って、こっちが勝手に萎縮しちゃう(笑)。『自分、昔、◯◯やってて』の一番強いのって格闘技だなと思って。僕が格闘技をやってたら言わないと思うんだよね」と話すと、カズレーザーは「結構分かるかもしれないです」と返答。

「分かるでしょ!」と喜ぶ松陰寺に対し、カズレーザーは「俺、格闘技ちょっとやってたんですよ。ほんのちょっとですけど」と前置きした上で、「言う時はかましてる」「自分を振り返った時に、言う時はかましにいってます。『俺、ケンカ強いよ』って言いたいから言ってる」「萎縮してほしいと思ってるかもしれないです」と自身を例に挙げながら、分析した。

さらに、カズレーザーは「昔やってたことなんていっぱいあるのに、その中でちょっとしかやってない格闘技の話をする時はかましにいってる」とも話していた。