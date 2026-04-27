令和ロマンくるまが「Netflixのドラマで俺はこれが一番面白かった」と語る作品とは

令和ロマンの高比良くるま(「高」ははしごだか)が「Netflixのドラマで一番面白かった」と絶賛した作品とは何か。その作品で主演を務めた俳優を前に、作品鑑賞直後の熱量で感想を語った。

高比良くるま

くるまが『地獄に堕ちるわよ』を大絶賛

YouTubeチャンネル『くるまの助手席』で26日に公開された動画で、Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』(4月27日独占配信スタート)で主演を務める戸田恵梨香をゲストに迎えた高比良くるま(令和ロマン)。

「このパンフレットをずっと読んでましたよ」と、『地獄に堕ちるわよ』のパンフレットを見せ、「(収録の)ギリギリまで観てて、ちょうど観終わって」と話しつつ、「このチャンネルは、いろんな方に映画とか音楽とか(ジャンルは)問わず、フランクに宣伝してもらう感じでやってるんですけど、めちゃくちゃ面白かったです! 一気に観たんですけど」と感想を伝える。

それに戸田が「本当ですか!?」と笑顔を浮かべると、くるまは「宣伝のチャンネルだから言い方が難しいんですけど」と前置きしながら、「Netflixのドラマで俺はこれが一番面白かったです。本当に面白かったです。今までのあらゆるNetflix Japanドラマのすべてが総結集した感じがあって」と大絶賛。

さらに、「すみません、めっちゃ素人意見なんですけど」と続け、「脚本ももちろん、お芝居も美術も音楽も、何もかもがすごっ! みたいな。ずっと変わるじゃないですか。派手な入りから細木数子さんの人生が展開していくから、すごい楽しめました。っていう観たての奴の感想です」と熱弁していた。