「渡せないまま、出さないまま……」俳優の水野美紀が、中学時代の甘酸っぱい思い出を明かした――。

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水野美紀、ラブレターをもらった経験は…「福岡だから…」

17日に更新されたYouTubeチャンネル『水野美紀の映画生活【公式】』では、ラブレターの話題に。「ラブレターを書いたり、もらったりしたことはあるか?」と問われると、「ありません!」とキッパリ。「ないわけないでしょ!?」とツッコまれると、「書いたことはあるんだけど……。勇気がなくて、出すところまでいけなかった。中学生ぐらいかな? 何回も書き直して、封筒に入れて。どうしようかって渡せないまま、出さないまま捨てて……みたいなことがありましたね」と打ち明けた。

ラブレターを書いたものの、相手に渡せなかったという水野。また、「もらったこともない」といい、「ラブレターなんて書くような。福岡だから? 福岡の中学校、結構荒れてたからかな?」と苦笑い。「高嶺の花みたいな美人は、ちょっと無理だなと思われて逆に告白されない」とフォローされると、「ガッキーとかは、絶対にそのパターンじゃん!」と返しつつ、「中学校でラブレターとか出したら、すぐみんなにバレてからかわれるから。みんな出さなかったんだと思う」と話していた。

視聴者からは、「何回も書き直して渡せない美紀さんかわいすぎる」「初手“ありません! ”www」「ドラマ恋文にでてたのに(笑)」「美紀さんがラブレターもらってないことに驚きです」「甘酸っぱい思い出ですね」などの反響が寄せられている。

【編集部MEMO】
『水野美紀の映画生活』は、映画が大好きな水野美紀がプライベートな空間から最新映画情報を届ける番組。YouTube公式チャンネルでは、役者仲間で後輩の福澤重文と、映画やドラマのウラ話を語る。

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