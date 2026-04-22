千葉県の北東、チーバくんの耳の付け根あたりに位置する多古町に、古民家をリノベーションしたごはんカフェ「星灯りテラス」というお店があるのですが、間もなくオープン1周年。70歳の“かあちゃん”をはじめ、スタッフたちはみな明るく、笑いが絶えません。
実は今、そんなスタッフたちが発信するTikTok動画が話題に。まずは、こちらの動画からご覧ください!
@hoshiakari.terrace ＼撮影の裏側✌️／ @hoshiakari.terrace ◀️他の投稿はコチラ 新しく登場した 新バーガー4種類🍔✨ 実はこんな感じで、 あーでもないこーでもない言いながら 試行錯誤して撮ってます😂 でも、バーガーはどれも自信作✨ 前よりもさらに美味しくなった新バーガー、 ぜひ食べに来てください✨ ✯••┈┈┈┈┈┈••✯••┈┈┈┈┈┈••✯ 🌠 星灯りテラスの店長のたこ兄です！🌠 ✯星灯りテラス ＼くつろげる🍙古民家カフェ／ ✨2025.4.27 Open✨ 📍千葉県香取郡多古町方田115 ⏰🍽️11:30-14:30、☕️14:30-17:00 💤月火水木（祝除） ✯ キャンプ場管理人のたこ兄が古民家カフェを作りました✨ ✯キャンパーでも地元の方でもホッとくつろげるカフェを作りたい！ ✯どなたでも気軽にくつろげる多古米のおにぎりカフェ ↓フォローして応援してください📣 @hoshiakari.terrace 🐙たこ兄に会いに来てね♪ 隣接する 🌠多古の星キャンプ場とは？🌠 ✰ 1日15組限定🏕️プライベート空間型キャンプ場 ✰東京から車でわずか75分🚗 ✰2022年Open水回りキレイ🚽🚿✨ ✰また絶対きたくなる、アットホームな田舎の親戚感🌟 🏕️多古の星 キャンプ場🏕️ 📍千葉県香取郡多古町方田２４９－１ ◆キャンプ場定休日/月・火 ◆ ご予約は @takonohoshi トップページリンクから ※臨時休業の場合はInstagramからお伝え致します ✯••┈┈┈┈┈┈••✯••┈┈┈┈┈┈••✯ #千葉カフェ #星灯りテラス #多古町 #多古米 #千葉ランチ ♬ オリジナル楽曲 - 星灯りテラス
縁側でスマホを手に寝そべる“かあちゃん”さん。その足を引っ張ったり、何やらバーガーを並べるスタッフさんたち。そして、なぜか最後にドアップ映像(笑)。いったい何をしているのかというと……、これ実は、4つの新作バーガーを紹介する動画撮影の裏側なんです!
SNSにアップするため、しっかり分担作業をこなす3人。チームワークの良さを感じますが、撮れていたのはまさかのドアップ映像(笑)。インカメになっていることに気付かなかったようです。
このメイキング動画が公開されると、「そっちかーーーいwww」「まさかのインカメwwwwww」「引きずってもらってるのにそれすらも意味ないくらいのドアップwwwwwwww」「可愛いw 頑張ってんのにw」「いい顔してて好き」「朝から声出して笑った笑」「wwwwwwやめてー好き」「会議室で見るんじゃなかったw」とツッコミと爆笑の嵐。執筆時点までに12.4万ものいいねが寄せられるほどの反響が。
また、「本来撮れるはずだった動画も是非www」という声もちらほら。これにお応えして翌日、完成動画が公開されました。
@hoshiakari.terrace
これが70歳かあちゃんの本気✨ みなさま、金土日はかあちゃん達ウエートレスです😚✌️ 待ってます✨♬ オリジナル楽曲 - 星灯りテラス
本当に楽しそうな職場ですね。“いきんじゃった”せいなのか、手ブレの動画になってしまうも、それもまた、動画に“いい味”として反映されてしまうのだからすごい! みんなで笑い飛ばすあたたかい雰囲気も、たまりませんね。
これには「完成見られて良かったー! めちゃくちゃ美味しそ」「え!ちょ!まじうまそー!食いてー!」「完成系が見れてスッキリした(笑)」「ちょっとブレたけどかあちゃん頑張った!」「この3人じゃなきゃ撮れてなかったこの動画が最高です!!!!」といったコメントが寄せられています。
ちなみに、多古米ライスバーガーは、その名のとおり地元産・多古米を使用したライスバーガー。同カフェでは、おにぎりやバーガーとのポテトセットや、多古米ワッフル、オリジナルドリンクなども提供しています。キャンプ場も併設されていますので、ぜひ、足を運んでみてはいかがでしょうか。