千葉県の北東、チーバくんの耳の付け根あたりに位置する多古町に、古民家をリノベーションしたごはんカフェ「星灯りテラス」というお店があるのですが、間もなくオープン1周年。70歳の“かあちゃん”をはじめ、スタッフたちはみな明るく、笑いが絶えません。

実は今、そんなスタッフたちが発信するTikTok動画が話題に。まずは、こちらの動画からご覧ください!

縁側でスマホを手に寝そべる“かあちゃん”さん。その足を引っ張ったり、何やらバーガーを並べるスタッフさんたち。そして、なぜか最後にドアップ映像(笑)。いったい何をしているのかというと……、これ実は、4つの新作バーガーを紹介する動画撮影の裏側なんです!

SNSにアップするため、しっかり分担作業をこなす3人。チームワークの良さを感じますが、撮れていたのはまさかのドアップ映像(笑)。インカメになっていることに気付かなかったようです。

このメイキング動画が公開されると、「そっちかーーーいwww」「まさかのインカメwwwwww」「引きずってもらってるのにそれすらも意味ないくらいのドアップwwwwwwww」「可愛いw 頑張ってんのにw」「いい顔してて好き」「朝から声出して笑った笑」「wwwwwwやめてー好き」「会議室で見るんじゃなかったw」とツッコミと爆笑の嵐。執筆時点までに12.4万ものいいねが寄せられるほどの反響が。

また、「本来撮れるはずだった動画も是非www」という声もちらほら。これにお応えして翌日、完成動画が公開されました。

本当に楽しそうな職場ですね。“いきんじゃった”せいなのか、手ブレの動画になってしまうも、それもまた、動画に“いい味”として反映されてしまうのだからすごい! みんなで笑い飛ばすあたたかい雰囲気も、たまりませんね。

これには「完成見られて良かったー! めちゃくちゃ美味しそ」「え!ちょ!まじうまそー!食いてー!」「完成系が見れてスッキリした(笑)」「ちょっとブレたけどかあちゃん頑張った!」「この3人じゃなきゃ撮れてなかったこの動画が最高です!!!!」といったコメントが寄せられています。

ちなみに、多古米ライスバーガーは、その名のとおり地元産・多古米を使用したライスバーガー。同カフェでは、おにぎりやバーガーとのポテトセットや、多古米ワッフル、オリジナルドリンクなども提供しています。キャンプ場も併設されていますので、ぜひ、足を運んでみてはいかがでしょうか。