テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、19日に放送されたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』(総合 毎週日曜20:00～ ほか)の第15話「姉川大合戦」の視聴分析をまとめた。

「いかん! あやつは浅井の者じゃ!」「敵か!」

最も注目されたのは20時38分で、注目度78.9％。遠藤直経(伊礼彼方)が織田軍の兵になりすまして織田信長(小栗旬)のもとへ向かうシーンだ。

「浅井備前守、討ち取ったり!」突如、姉川に叫び声が響く。「浅井備前守が首級でござる! お検めくだされ!」その声に必死で刀を振るっていた小一郎(仲野太賀)、藤吉郎(池松壮亮)、蜂須賀正勝(高橋努)は思わず動きを止めた。「浅井長政を討ち取ったというのは真か?」正勝は半信半疑でつぶやく。「浅井備前守、討ち取ったり! 殿にお目通りを!」叫び続ける兵の顔を見た藤吉郎。その顔には見覚えがあった。それは間違いなく金ヶ崎で浅井長政とともに立ちふさがった敵将・遠藤直経だった。

「いかん! あやつは浅井の者じゃ!」「敵か!」藤吉郎の声を聞くや否や小一郎は駆けだした。「お検めくだされ」周囲に気づかれぬまま、直経は織田信長の本陣へと迫っていた。はやる気持ちを押し殺し、一歩、また一歩と歩みを進める。やがて信長の目前に至ると直経はほくそ笑んだ。「待たれよ! それまでじゃ!」間一髪、間に合った小一郎が直経を制止する。次の瞬間、直経は携えていた長政の兜を小一郎に投げつけると刀を引き抜き信長へ斬りかかった。だが、前田利家(大東駿介)がこれを阻み、そのまま槍で突き貫く。さらに赤母衣衆が斬りかかると、直経は血を吐いて崩れ落ちた。

「だから言うたのじゃ…うう…もっと早く、殺しておけば…」怨嗟の言葉を残し、直経は絶命した。信長は顔色一つ変えていない。そこへ浅井の全軍が引いていくという報告が入ってくる。佐久間信盛(菅原大吉)が追撃を指示するが、「もうよい! 深追い無用、我らの大勝利じゃ」と制し、直経の亡骸に槍を突き立てた。「勝鬨を上げよ!」信長の号令が、戦場に高らかに響き渡った。

「遠藤直経の信長暗殺未遂まで出てきた!」

このシーンは、信長を討とうとする直経の執念と奇策に視聴者の注目が集まったと考えられる。

ついに開戦した姉川の戦いだが、地の利を生かした浅井・朝倉連合軍が織田・徳川連合軍に対して優位に立つ。朝倉景健(重岡漠)は一時、勝利を確信するがすべて信長の想定内だった。伏兵として現れた徳川家康(松下洸平)によって戦況は一変。遅参を信長に咎められた家康は死に物狂いで自軍を指揮し、浅井・朝倉連合軍を圧倒し、進退窮まった直経は事態を打開するために捨て身の策を講じた。

SNSでは「秀長の生涯をじっくりやるからかな、飛ばされがちなエピソード拾ってくれるの嬉しいな」「遠藤直経の信長暗殺未遂まで出てきたのはびっくりした！」「直経、信長が危険だという先見の明はあったし、浅井家への忠誠は本物だったからいいキャラだったね」と直経にコメントが集まった。

敗退した浅井・朝倉連合軍だが、大いに信長を苦しめた。作中には登場しなかったが、浅井家臣・磯野員昌は、「員昌の姉川十一段崩し」という逸話を残している。織田軍の備え十三段のうち十一段を突破し、信長の目前まで迫ったものの、美濃三人衆によって阻まれた。のちに信長に仕え、信長を狙撃しようとした杉谷善住坊を捕らえたと伝わっている。

同じく、真柄十郎左衛門は身長7尺(210cm)の体躯を持ち、刃渡り7尺3寸(約221cm)の「太郎太刀」と呼ばれる大刀を振り回す浅井家中きっての猛将だった。姉川でも奮戦するが、最期は徳川家臣の向坂三兄弟と戦い、「我が首を御家の誉れにせよ」と豪快に討ち取られたといわれている。史実でも双方死力を尽くした死闘だったことがうかがえる。