テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、12日に放送されたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』(総合 毎週日曜20:00～ ほか)の第14話「絶体絶命!」の視聴分析をまとめた。

小栗旬 (C)NHK

自らの足に刀を突き刺し殿を志願

最も注目されたのは20時27分で、注目度78.0％。織田信長(小栗旬)が京に向かって山を越えるシーンだ。

殿(しんがり)を藤吉郎(池松壮亮)と小一郎(仲野太賀)たちに任せた信長は必死に京に向かって進んでいた。義弟・浅井長政(中島歩)の突然の裏切りに直面した信長は、初めはその裏切りをざれ言として取り合わなかった。

市(宮崎あおい)から届いた紙にくるまれた小豆を見た竹中半兵衛(菅田将暉)は、前と後ろを塞がれた袋のネズミを現していることを見抜くと、小一郎も紙に市の名だけが記されていることから、かつて長政に嫁ぐ前の市とのやり取りを思い出し、長政謀反の証しであると確信する。数々の証拠を突きつけられた信長は激高し、無謀にも朝倉・浅井連合軍を迎え撃とうする。家臣団の制止にも耳を貸さなかったが、藤吉郎は自らの足に刀を突き刺し殿を務めることを申し出る。その体を張った説得により、信長はようやく冷静さを取り戻し、藤吉郎と京での再会を約して退却を決断した。

「まさか、敵の目を欺くために馬をお捨てになるとは…」柴田勝家(山口馬木也)がそう語るように信長たちは険しい山道を徒歩で進んでいた。「しかしこれでは京までどれほどかかるか…」続く前田利家(大東駿介)は携えた槍を杖代わりにしながら疲れた表情で弱音を漏らす。信長に従う家臣たちは皆荒い息をつき、疲労困憊の様子がありありと見て取れる。先頭を行く信長もまた疲れを隠せないものの、その瞳にはなお強い光が宿り、確かな足取りで前へと進み続けていくのだった。

「本当に無理して冷徹に振舞っていたんだな」

このシーンは、緊迫した「金ヶ崎の退き口」の描写に視聴者の注目が集まったと考えられる。

朝倉氏討伐のために出陣した信長は破竹の勢いで突き進み、金ヶ崎城まで到着した。朝倉義景(鶴見辰吾)にあと一歩まで迫ったところで、浅井長政の謀反という信じがたい報告が届く。信長の頭には、実弟・織田信勝(中沢元紀)が謀反を起こした時のトラウマがよみがえり、いつになく激しく取り乱した。

そんな信長を藤吉郎は身体を張って説得。これまで常に冷静で的確な判断を下してきた信長が、信頼を置いていた長政の裏切りに冷静さを失う姿が印象的だった。

SNSでは「信長さま、再び弟と敵対する事から必死で目をそらしたがるのがお労しい」「信長、本当に無理して冷徹に振舞っていたんだな」「長政を信じたいんだろうけど、証拠が揃い過ぎてるし、聡明な半兵衛と小一郎の進言だからな」と苦悩する信長にコメントが集まった。また、「頭に血が昇ってるやつを止めるにはそいつよりもおかしなことするのが一番だもんな」「藤吉郎がどれだけ信長へ心酔してるかが伝わってきたな」と藤吉郎の機転に称賛が寄せられた。

命からがら京へ逃げ帰った信長だが、史実では松永久秀(竹中直人)の尽力があった。近江・高島郡朽木谷の領主だった朽木元綱を久秀が説得し退路を確保したといわれている。元綱はもともと浅井氏に属していたが、これを機に信長に仕えるようになった。

また第11話に描かれた1569(永禄12)年の本圀寺の変でも朽木谷より駆け付けて防戦に加わっている。信長の死後は豊臣秀吉に仕え、1600(慶長5)年の関ヶ原の戦いでは当初西軍に属していたが、小早川秀秋に応じて東軍に寝返った。