『仮面ライダーゼッツ Into the Dream』は、すべての『仮面ライダーゼッツ』番組ファンに贈るGWのスぺシャルイベントだ。今回、本イベントの追加出演者として、新挿入歌「Kickstart」を担当するBACK-ONの参加が発表された。DAY1とDAY2の両日、テレビ本編に先立って本イベントにて同楽曲をライブ初披露する。 なお、メンバーのTEEDAは放送当初より使用されている挿入歌「MOVE! TAKE IT!」も担当している。

また、ショーパートのあらすじも解禁された。東映特撮ファンクラブオリジナルスピンオフ「仮面ライダーゼッツ SERIES OF SISTER’S SUBSTORY エージェント美浪」を手掛ける内藤祐介が書き下ろしたオリジナルストーリーは、イベントのテーマである“没入”をキーワードに、「観客自身の夢」を舞台にした物語だ。「Escape the labyrinth.（迷宮から脱出せよ）」というミッションへの挑戦の最中、主人公・万津莫の抱える“ある葛藤”が描かれることが、内藤のコメントから明かされている。

会場チケットはすでに完売しているが、国内外で配信チケットを発売中。

(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ ADK EM ・東映