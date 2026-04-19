2026年7月24日より公開される『仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ Wヒーロー夏映画2026』について、ティザービジュアルと特報が4月19日に解禁された。

ティザービジュアル&特報解禁!

『仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ Wヒーロー夏映画2026』のティザービジュアルでは、夜の街に静かに佇み、闇夜に照らし出されるWヒーローが描かれる。

先日55周年を迎えた、歴史ある「仮面ライダー」の最新作である「仮面ライダーゼッツ」に、「スーパー戦隊シリーズ」の休止後に新たな特撮シリーズとして登場した「PROJECT R.E.D.」第一弾の「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」。暗闇の中で赤く灯っている彼らの目は、打ち倒すべき巨大な敵を見据えているのか、それとも、守るべき人々の平和な未来を見つめているのか。そこには、ヒーローとしての揺るぎない力強さと、培われてきた歴史が息づいている。

「新たな英雄(ヒーロー)。進化する伝説。」というキャッチコピーは、特撮界が大きな転換期を迎えてもなお、決して変わることのない“人々がヒーローを求める熱い想い”をまさに体現した言葉だ。

また、特報映像も同時に解禁。映像はデジタルノイズと共に「2026 HERO 新時代」の文字と音声から幕を開ける。この映像の声を担当しているのは、「仮面ライダーゼッツ」でコードナンバー︓ゼロ役を演じている川平慈英。

ネオンが煌めく都市を舞台に、ダイナミックなアクションを繰り広げる二人のヒーローの姿が映し出され、その背景には映画への道筋を匂わすキーワードの数々が現れる。深紅の眼光が印象的なゼッツの疾走感と、メタリックな装甲が眩い輝きを放つギャバン・インフィニティの重厚感。そして今井竜太郎演じる万津莫(よろずばく)と、長田光平演じる弩城怜慈(どきれいじ)の瞳の奥に宿るものとは……まさに「伝説の始まり」にふさわしい、圧倒的スケールの映像だ。

豪華特典付き前売券発売決定!

4月24日より、スペシャルキーホルダー付ムビチケ前売券の発売がスタートする。特典は、スペシャルキーホルダー(仮面ライダーゼッツ Ver./ギャバン・インフィニティ Ver.、どちらか1つを選べる)。

立体的なラバーストラップには仮面ライダーゼッツ、ギャバン・インフィニティが描かれており、アクリル部分には「インパクトカプセム」と「ゲキドーエモルギー」がそれぞれ描かれたキーホルダーだ。

劇場窓口販売(※一部劇場を除く)

4月24日より。価格は一般1600円/小人(3才以上)900円。特典は全国合計各1.5万個限定。

販売サイト

4月24日10時より発売開始。販売サイトでは特典なしでの販売予定。販売サイトは、メイジャー、ムービーウォーカーストア、アニメイト。

Wヒーローぬりえコンテスト開催

昨年に引き続き、「Wヒーローぬりえコンテスト」を開催する。「ぬりえチラシ」の仮面ライダーゼッツとギャバン・インフィニティのイラストを自由にぬって応募し、選ばれると特典がもらえるキャンペーンだ。また、映画のエンドロールにぬりえが載るプレミア特典も用意されている。

キャンペーン期間

2026年4月19日～5月21日

対象チラシ

『仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバンインフィニティ Wヒーロー夏映画 2026』ぬりえチラシ

特典

ゼッツ賞、ギャバン・インフィニティ賞(各1名):映画のエンドロールと劇場パンフレットにぬりえとお名前の掲載、ゼッツ賞はDXゼッツドライバー、ギャバン・インフィニティ賞はDX ギャバリオントリガー、映画公式ポスター(非売品)をプレゼント。

※ゼッツ(演︓今井竜太郎)とギャバン・インフィニティ(演:長田光平)が選出

優秀賞(8名):映画のエンドロールと劇場パンフレットにぬりえとお名前の掲載、映画公式ポスター(非売品)をプレゼント

入賞(30名):映画公式ホームページ特設サイトにてぬりえとお名前を掲載

映画「ゼッツ・ギャバン インフィニティ」製作委員会

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