バンダイは、『仮面ライダーゼッツ』より「装動 仮面ライダーゼッツ AGT4 Feat.装動 仮面ライダーガヴ(12個入)」(7,788円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年4月発送予定。

2026年4月発送予定「装動 仮面ライダーゼッツ AGT4 Feat.装動 仮面ライダーガヴ(12個入)」(7,788円)

【装】着して【動】かす【装動】シリーズより、『仮面ライダーゼッツ』第4弾が登場。

①②には、ゼッツの新たな姿「仮面ライダーゼッツ カタストロム」が収録！マッシブなボディは新規造形で再現。

⑤⑥には、第3のライダー「仮面ライダードォーン」が遂に登場。変身武器である「ブレイカムドォーン」は「大剣モード」と「双剣モード」の2種が付属する。

⑦⑧には「CODE」のエージェント「ロードスリー/ロードファイブ/ロードシックス」をコンパチ仕様で収録。3人のロードが使用する「ブレイカムブレイカー」はブレードモード・ナックルモード・シュートモードの3種が付属。

そして⑨⑩には『仮面ライダーガヴ ギルティ・パルフェ』より「仮面ライダーヴァレン パルフェモード」が収録決定。未解禁を含む全10種の圧倒的ラインナップとコレクション性で第4弾も展開される。

【ラインナップ】

・ゼッツ カタストロムA

・ゼッツ カタストロムB

・ラインナップA

・ラインナップB

・ドォーンA

・ドォーンB

・ロードスリー/ロードファイブ/ロードシックスA

・ロードスリー/ロードファイブ/ロードシックスB

・ヴァレン パルフェモードA

・ヴァレン パルフェモードB

※BOX販売のみで。全種揃わない可能性がある。また、一部は重複する。

(C)石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映