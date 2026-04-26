「お会い出来た瞬間に思わず涙があふれてしまい…」渋谷凪咲が、自身のインスタグラムで“人生の目標”と語る“国民的女優”との共演を報告。感極まった瞬間を明かした投稿に反響が寄せられている。

渋谷凪咲

渋谷凪咲、憧れの人との対面で生放送中にてんやわんや

2023年12月にアイドルグループ・NMB48を卒業して以降、本格的な女優活動を開始した渋谷。2024年に映画『あのコはだぁれ?』で初主演を飾ったほか、TBS系『地獄の果てまで連れていく』(25)、テレビ朝日系『リベンジ・スパイ』(25)、日本テレビ系『ぼくたちん家』(25)など様々な作品に出演し、活動の幅を広げている。

17日に自身のインスタグラムを更新した渋谷は、「憧れの方にお会い出来ました」と添えて、女優の綾瀬はるかと朝の情報番組『DayDay.』で共演した際の2ショットを公開。

渋谷は、『DayDay.』に隔週金曜レギュラーとして出演しており、この日は綾瀬がゲストで登場。「人生の目標であり、女優さんとして女性として人として憧れの綾瀬はるかさん」と感情を込めてつづっている。

また、渋谷は「お会い出来た瞬間に思わず涙があふれてしまい、生放送中にてんやわんやでした笑」と綾瀬と対面した時の状況を告白。「いつか作品でご一緒させていただけますように」と女優としての共演を願いながら、「今日の幸せを大切に心にしまって、目標に胸をときめかせながら、日々頑張ります」と記している。

この投稿には「会えてよかったね」「姉妹みたい」「いつか共演が叶いますように」など温かなコメントが寄せられている。