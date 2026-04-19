「ママ真顔すぎないか?」“みちょぱ”こと池田美優が、自身のXで2～3歳頃のプリクラを公開。母・京子さんとの幼少期ショットが90万回以上表示されているなど、反響を呼んでいる。

みちょぱ

みちょぱ、幼少期のプリクラを公開 若かりし母の姿に「ママ…」

6日にXを更新したみちょぱは、「2、3歳頃のプリクラが出てきた」と幼少期に撮影したという懐かしのプリクラを公開。投稿されたプリクラは、度々メディアに顔出しで登場している母親の京子さんとの2ショットで、みちょぱは「かわいい自分 ママ真顔すぎないか?」と京子さんの表情にツッコミを入れていた。

ファンからは「このタイプのプリクラ懐かしい」「京子さん(池田の夫・大倉)士門くんに似てる」「本当に美人なママ」「幼い頃のみちょぱ天使」「平成って感じがする」「2人とも目がおっきい!」といったコメントが寄せられた。

同ポストは、18日までに90万回表示を突破。“いいね”も1.6万を超えるなど、話題を呼んでいる。