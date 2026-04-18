「お前の好みに合わせようとしてないです」――。最上もがが、自身のXで体型に関する意見に持論を展開し、自分のために体を鍛えている理由を明かした投稿に共感の声が広がっている。

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体型への個人的な意見に苦言「定期的に湧いてくる」

SNSの普及に伴って広がっているルッキズム(外見至上主義)。この思考が行きすぎると、摂食障害や自尊心の低下などを加速させる原因となってしまうことから、人を過度に見た目で判断する風潮が近年、問題視されている。

アイドル時代から第一子を出産した現在まで、スラリとしたスタイルを維持している最上。12日に自身のXを更新し、「私に『痩せすぎ! 男はみんなぽっちゃりが好きだよ』って言ってくる男性(40代が多い)が定期的に湧いてくるんですけど」と自身の体型に対して私見を伝えてくる男性に言及。「お前の好みに合わせようとしてないです」と主張した。

さらに、最上は「一般的にどう、とかいう話もどうでもいいです……。私は私自身が好きな体でいたいから鍛えてますし、最強のアンチエイジングだと思ってるから筋トレしてます」と自分自身のために体を鍛え上げていると明言。

また、現在37歳の最上は「アラフォーは手を抜いたらすぐ衰えます」と実感を込めてつづり、「そうなったらどうせ離れるのにね」と苦言を呈していた。

するとファンからは、「正論」「自分が愛せる体型がいいよね」「自分を律してるの素晴らしい」「自分の人生だもんね」「もがちゃんのボディーずっと憧れです」といった共感の声が寄せられ、同ポストは現在までに表示回数を83万回を超えている。

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