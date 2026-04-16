東京・稲城市よみうりランド遊園地内の「ポケパーク カント―」で販売している「麦茶」のデザインが話題になっています。

「ポケパーク カントー」公式Xアカウント(@PokeParkKANTOjp)は、同施設で販売する「麦茶」のペットボトルデザインを4月16日に投稿しました

オレンジ色のボトルのパッケージは、ガーディ、ロコン＆ロコン(アローラのすがた)、ヒノアラシ、フォッコ&チラーミィが楽しそうに過ごす姿を描いた4種類。「ポケパーク カントー」内のカヤツリタウンで、同じポーズをしたポケモンたちもいるそう。

なお、「ポケパーク カントー」では、『ポケットモンスター』のゲーム内で登場した「おいしいみず」「サイコソーダ」「ミックスオレ」をモチーフとしたオリジナルのペットボトルドリンクも販売しています。夏の定番ドリンク・麦茶を片手に、ポケパーク カントーをさらに楽しんでみてはいかがでしょうか。